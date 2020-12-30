Переболевший коронавирусом самарский губернатор стал донором плазмы крови

Самара, 30 декабря. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сдал свою кровь на плазму для лечения коронавируса. Пока заготовленного материала достаточно для удовлетворения имеющихся заявок.

Одним из методов лечения коронавируса является использование плазмы крови тех, кто уже переболел COVID-19. В мировой практике этот метод стали применять с марта уходящего года, в первую очередь в США и Китае. Успешные результаты позволили взять его на вооружение и на территории Российской Федерации. В Самарской области этот препарат стали изготавливать с конца октября по инициативе регионального министра здравоохранения Армена Беняна.

«Это не единственный метод лечения, он включен в состав комплексной терапии и точкой приложения являются пациенты со средней степенью тяжести», — пояснил чиновник.

Об итогах двухмесячной практики применения антиковидной плазмы в самарском регионе рассказал журналистам директор Самарской областной станции переливания крови Сергей Кузнецов.

«Это не панацея, которая поможет всем сразу прервать болезнь и выздороветь. Но она помогает на среднетяжелых стадиях, является мощным лечебным фактором. Необходимость ее применения определяет лечащий врач», — отметил руководитель медучреждения.

В госпитали, где лечатся больные COVID-19, передано 30 плазменных препаратов из 142 заготовленных. Имеющегося донорского материала хватает на то, чтоб изготовить еще 48 доз.

В числе тех, кто поделился своей кровью для лечения больных коронавирусом, — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона перенес COVID-19 в октябре, и теперь в его организме есть антитела, которые могут помочь заболевшим позже.

Как и все приходившие в этот день доноры, губернатор получил в подарок кружку и поздравительную новогоднюю открытку.

На станции переливания крови ФАН рассказали, что на данный момент оперативной потребности в донорской крови в регионе нет. Имеющихся запасов должно хватить на весь период новогодних праздников. Этот режим может быть изменен только в случае какого-то форс-мажора, и все надеются, что ничего подобного не случится. Поэтому 30 декабря в 13.00 станция переливания крови закрылась на выходные и возобновит свою работу 11 января. Прием доноров, как и в 2020 году, будет вестись по предварительной записи.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре работают над созданием программного комплекса для диагностирования вирусных заболеваний.