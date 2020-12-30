В Самаре «особенные» дети сыграли в футбол с Дедами Морозами

Самара, 30 декабря. На стадионе «Металлург» состоялся необычный футбольный матч. Команда детей с ограниченными возможностями развития сыграла против «сборной Дедов Морозов».

Игра прошла на искусственном газоне главной «поляны» стадиона «Металлург», в окружении более чем 30-тысячных трибун, где не так и давно проходили баталии на уровне не только российского высшего дивизиона, но и европейских турниров — Кубка Интертото, Кубка УЕФА, Лиги Европы.

То есть даже сам антураж был впечатляющим для юных футболистов. Особенность матча в том, что в нем с «Дедами Морозами» соперничали дети-инвалиды. Их команда была собрана из воспитанников ФК «Крылья Мечты» и школы-интерната «Преодоление».

За «Дедов Морозов» сыграли ветераны ПФК «Крылья Советов» Виктор Гаус, Василий Мазур, Александр Резанцев, Александр Орешников, Владимир Филиппов, а также сотрудники клуба. Матч завершился товарищеской, но в то же время боевой ничьей — 4:4.

Инна В., мама «особенного» ребенка, записала и выложила в своем твиттер-аккаунте видеоролик со счастливым сыном Матвеем, вернувшимся с матча и доставшим из сумки мяч с автографом Сергея Корниленко — в недавнем прошлом легендарного игрока, а ныне спортивного директора «Крыльев Советов».

«Спасибо! Моя мечта сбылась!» — говорит на видео юный футболист.

Матвей — уже «ветеран» «Крыльев Мечты», он принимает участие в подобных матчах уже несколько лет подряд.

Как рассказал ФАН главный тренер «Крыльев Мечты» Никита Мартынов, впервые предложение сыграть такой матч прозвучало со стороны ПФК «Крылья Советов» пять лет назад.

«Получилось настолько душевно и азартно, настолько всем понравилось, что теперь такие игры в преддверии Нового года стали традиционными», — поделился впечатлениями специалист.

Всего в футбольном клубе «Крылья Мечты», по словам Никиты Мартынова, занимается две сотни детей с ограниченными возможностями развития. Для них занятия абсолютно бесплатны. Экипировка — форма, бутсы — также за счет спонсоров и меценатов, помогающих клубу, а также из средств президентского гранта.

Проект, дающий возможность детям-инвалидам играть в футбол, появился в 2013 году. Выпускники самарского интерната № 113, где живут и учатся дети с диагнозом ДЦП, попросили специалистов научить их играть в футбол.

Несмотря на опасения, что из этой затеи мало что получится, проект получился настолько жизнеспособным, что из ребят очень скоро сколотили полноценную команду, а к детям с ДЦП присоединились глухонемые, аутисты и подростки с другими ограничениями в развитии.

Сложности в работе тренеров касались не только физического развития ребят, но и их психологических особенностей. Ведь многие юные спортсмены были из неблагополучных семей, интернатов, к каждому требовался индивидуальный подход.

Играть приходилось против «обычных» футбольных команд, ведь проект «Крылья Мечты» уникален не только для Самарской области. Ничего подобного нет ни в одном близлежащем регионе. Тем не менее, ребята играли со своими соперниками зачастую не просто на равных, но и начали выигрывать кубки и медали.

Очень большим подспорьем стало сотрудничество с профессиональным футбольным клубом «Крылья Советов», длящееся уже более шести лет, с 2014 года. У ребят сейчас экипировка с ромбиком «КС» на груди — предмет гордости самих юных футболистов и, вероятно, белой зависти сверстников из других команд.

Собственно, именно в «Крыльях Советов» и родилась идея предновогодних матчей на «Металлурге». В клубе с искренним удовольствием участвуют в мероприятии. Вот и в этот раз ветераны клуба покидали стадион в отличном настроении.

«Были рады продолжить хорошую традицию и в очередной раз сыграть на «Металлурге». Знаем, что ребята всегда очень ждут этого матча, сегодня он прошел уже в пятый раз. Поиграли в футбол, пообщались и подарили друг другу позитивные эмоции, а это самое главное! Будем ждать следующего года, чтобы вновь встретиться на этом же месте», — высказался экс-защитник «Крыльев» Василий Мазур.

Тренер вратарей Виктор Гаус, защищавший цвета самарской команды в 80-е годы, отметил в беседе с корреспондентом ФАН, что со стороны ветеранов это была отнюдь не игра в «поддавки».

«Я принимал участие во всех пяти матчах, и очень заметно, как ребята за эти годы растут и прогрессируют. Несколько человек так просто играют очень хорошо, с мячом «на ты», и никаких скидок на «особенности» их развития делать не приходилось. В отдельных моментах, особенно в начале матча, пришлось серьезно попотеть», — признался специалист.

По словам ветерана, в прежние годы задачу ветеранам осложняли настоящие плотные «дедморозовские» шубы, в которых приходилось играть. На сей раз «профессионалов» экипировали в менее жаркие и более спортивные костюмы «сантаклаусов», так что «попотеть» пришлось именно из-за напряженного характера игры, а не из-за амуниции.

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