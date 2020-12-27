Автобус с детьми из Самары застрял во время пурги возле Ульяновска

Самара, 27 декабря. Среди ночи в метель на трассе неподалеку от Ульяновска сломался автобус. Он вез 15 детей и 12 взрослых, на транспортном средстве были госномера 63-го региона (Самарская область). Пассажирам повезло, что поломка случилась в черте райцентра Чердаклы.

Замерзнуть дети и взрослые не успели. Звонок в МЧС поступил в 2.47 местного времени, а уже через полчаса с помощью сотрудников ГИБДД и пожарно-спасательного гарнизона всех несовершеннолетних с двумя сопровождающими взрослыми удалось посадить на рейсовый автобус. В сводке МЧС указано, что это был рейс Ульяновск — Самара. Однако, по сведениям ФАН, ночных автобусов между этими городами в расписании не значится. Вероятнее всего, это был один из дальних межрегиональных маршрутов.

В судьбе оставшихся 10 человек приняла участие администрация Чердаклинского района Ульяновской области. «Снежных пленников» заселили в гостиницу, располагающуюся на территории населенного пункта прямо возле трассы.

Как рассказала ФАН администратор отеля, гости пробыли в «пункте временного размещения» совсем недолго. Уже в семь утра они отправились в Самару на рейсовом автобусе. Метель к тому времени утихла.

Вероятнее всего, это могла быть неофициальная экскурсия в Дивеевский монастырь, располагающийся в Нижегородской области. Но подтверждения или опровержения этой версии корреспонденту ФАН не смогли предоставить ни в гостинице, ни в МЧС, ни в ГИБДД.

Ранее ФАН сообщал, что из-за снежной метели коммунальные службы Самары перешли на круглосуточный режим работы.