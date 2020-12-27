В Самаре общественный транспорт в новогоднюю ночь работать не будет

Самара, 27 декабря. Администрация города распространила информацию о порядке работы общественного транспорта в предновогодние и праздничные дни. Главное новшество: отмена курсирования муниципальных и коммерческих маршрутов в новогоднюю ночь.

Трамваи, троллейбусы, автобусы и метро в Самаре прекратят возить пассажиров с 23 часов 31 декабря. Это объясняется противоэпидемическими мерами. По логике властей, отсутствие возможности проехать на общественном транспорте заставит больше людей сидеть дома и не контактировать с согражданами без лишней необходимости.

«Такой режим работы касается как муниципальных, так и коммерческих маршрутов», — пояснили ФАН в департаменте транспорта областного центра.

В прежние годы напротив, в Самаре в новогоднюю ночь усиливали работу транспортников, подавая трамваи и автобусы, в частности, к окончанию праздничного салюта в час ночи на площади Куйбышева, а «маршрутки» работали в городе до 4 утра.

В нынешние праздники салюта не будет, как и других официально организованных мероприятий. Гражданам рекомендовано отмечать Новый год дома, а на улицу выходить исключительно в оздоровительных целях. Для этого в разных местах города, в частности, залили несколько десятков катков.

В качестве еще одной из мер, «отбивающих охоту» у людей к массовым гуляниям, предлагалось ограничить продажу алкоголя вблизи тех мест, где горожане привыкли отмечать праздник. Но, как удалось выяснить ФАН, эта инициатива не будет закреплена нормативно, так как де-юре мест коллективного празднования не должно существовать в принципе, они запрещены распоряжениями региональных властей. Таким образом, алкоголь будет продаваться согласно нормам законодательства в любой из дней с 8 до 23 часов.

Что же касается общественного транспорта, то он будет работать 28, 29 и 30 декабря по графику рабочих дней, с 31 декабря по 10 января — в режиме выходных.

«В Самаре и в обычные дни после 22 часов на общественном транспорте никуда не уехать, т.к. он уже не ходит», — не слишком расстроился житель областного центра Сергей Д.

Водитель автобуса Сергей Т. уточнил, что некоторые маршруты (в частности, 1-й) все-таки заканчивают работу позже, но его 70-й маршрут уходит с одной из конечных в последний рейс в 21.00, а с другой — в 21.50.

«И не нужно мне махать и прыгать! Если я на маршруте, я остановлюсь и открою двери даже у пустой остановки. А если я свое уже отработал, то вы там хоть обскачитесь! Увы, моя дорога — в парк. У меня уже больше нет ни сил вас терпеть, ни времени, ни солярки в баке», — категоричен работник общественного транспорта.

Зато новость обрадовала тех, кто зарабатывает извозом.

«О, теперь точно в новогоднюю ночь выйду на линию! Шампанское я все равно не люблю, а заработаю за эти часы столько, что потом смогу несколько дней спокойно есть салаты», — радуется водитель такси Ольга П.

Ранее ФАН сообщал, что в трамваях города Самары водители и кондукторы облачились в костюмы Деда Морозы и Снегурочки.