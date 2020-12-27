Самарские коммунальщики круглосуточно борются с аномальным снегопадом

Самара, 27 декабря. Атлантический циклон «Грета» к вечеру субботы, 26 декабря достиг Среднего Поволжья. Коммунальные службы Самары подготовились к стихии заранее и всю ночь устраняли последствия. Снегопад, по прогнозам синоптиков, продлится до понедельника.

«Я вчера вечером вышла из трамвая и не смогла пройти до дома два квартала, так как нужно было идти против ветра, который задувал в направлении Волги. Просто перехватывало дыхание и залепляло все лицо снегом. Пришлось стать спиной к метели и вызвать такси. Машина была в трех кварталах, но добиралась до меня минут семь. Надо отдать должное — в это время расчищали от снега и проезжую часть, и тротуар. Разительные перемены по сравнению с прошлыми годами», — рассказала ФАН жительница Самары Наталья К.

В Приволжском управлении гидрометеослужбы рассказали самарцам, что причина бешеных порывов ветра со снегом — не сам по себе атлантический вихрь, а «активные фронтальные разделы», то есть промежутки между «частями» циклона. Метель прекратится, когда «Грету» «вытолкает» прочь холодный атмосферный фронт. Ветер стихнет, небо прояснится, а температура воздуха вновь понизится. Это ожидается к обеду понедельника.

До той поры коммунальные службы Самары намерены вести круглосуточную борьбу со стихией. В соцсетях администрации города рано утром в воскресенье появились фотографии и видео ночных работ. Из снегоуборочных машин составлялись автопоезда, расширявшие проезжие части основных магистральных улиц Самары. Бульдозеры и прочая спецтехника, а также люди с лопатами чистили тротуары, лестничные спуски, остановки общественного транспорта.

«В первую очередь — и ночью, и днем — будем расчищать подъезды к медицинским учреждениям», — расставил акценты вице-мэр Самары Олег Василенко в твиттер-аккаунте городской администрации.

В работах задействовано около 300 единиц техники, что в шесть раз больше, чем в «мирное» время. Утром понедельника усиленный контингент дворников, по словам вице-мэра, выйдет на смену в 6 утра, чтобы люди могли пойти и поехать на работу по уже очищенным улицам.

«Службы благоустройства просят самарцев на время расчистки по возможности убирать автомобили с обочин дорог, переставляя их на уже очищенные участки», — обращается администрация Самары к жителям города.

По сведениям МЧС, каких-либо происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями, в регионе за прошедшую ночь не произошло.

По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшее время ожидаются аномальные морозы в Сибири и ряде других регионов России.