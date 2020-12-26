В Самаре воспитателей детских садов обязали выйти на работу 31 декабря

Самара, 26 декабря. График работы детских садов 31 декабря стал предметом обсуждения на уровне Правительства Самарской области. В итоге принято решение открыть дошкольные учреждения, если поступят заявки от родителей.

День 31 декабря официально объявлен выходным в Самарской области. Соответственно, рабочей стала суббота, 26 декабря. Но не все предприятия региона успели сориентироваться в стремительно меняющихся обстоятельствах и подправить график работы сотрудников. Кроме того, есть непрерывные производства и сфера услуг, где последний день года в любом случае — рабочий. Следовательно, потребность в работе детских садов для многих родителей и в предновогодний день остается насущной.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству образования проработать вопрос, как решить «проблему 31 декабря».

«Министр доложил, что родителям, которые в этот день выходят на работу, достаточно заранее уведомить об этом дошкольное учреждение», — отчитался глава региона перед жителями области.

Как выяснил ФАН, из-за существующих эпидемических ограничений запрещено объединять в одну группу детей разных возрастов. Соответственно, будут работать не «дежурные группы», а состоится полноценный выход воспитателей на рабочий день. Даже в том случае, если приведут только одного ребенка. Единственное условие — предупредить дошкольное учреждение загодя.

«Убедительно просим вас в кратчайшие сроки сообщить воспитателям любым удобным способом, необходима ли вам работа детского сада в этот день или нет», — обратился к самарцам региональный министр образования Виктор Акопьян.

Жители области, оценивая это решение властей, в основном сочувствуют сотрудникам детских садов.

«Я работаю сегодня, в субботу. Отвел детей в полупустой садик. Многие остались дома с неработающими родителями. Зато они придут 31 декабря. Не по-человечески это по отношению к работникам детсада», — комментирует житель Самары Сергей Ц.

«Я воспитатель, и знаю, что есть много родителей, которые не будут работать 31-го, но детей приведут. Интересно, как нам оплатят этот день?» — переживает работница детского сада Татьяна П.

Ранее ФАН сообщал, как в детских садах Самары обошли запрет на представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.