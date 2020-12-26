В руководстве самарских «Крыльев Советов» поменяли чиновника на банкира

Самара, 26 декабря. Кадровые изменения произошли в Совете директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Председателем Совета вместо вице-губернатора Александра Фетисова стал руководитель банка «Солидарность» Сергей Аракелов.

Кроме того, в состав коллегиального органа вошли еще трое новых людей: министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, руководитель регионального департамента цифровизации Иван Ефанов и зам. главы департамента внутренней политики Александр Черненко.

Из предыдущего состава в Совете директоров остался министр имущественных отношений Самарской области Сергей Черепанов. По-прежнему в Совете и два депутата Губернской думы - Андрей Кислов и Александр Милеев, курирующие в законодательном органе.ЖКХ и спорт соответственно. Кроме того, в составе, как и ранее, заслуженный ветеран «Крыльев» Валерьян Панфилов и адвокат Андрей Пашков.

Озвученные кадровые изменения укладываются в логику новых взаимоотношений футбольного клуба с областным бюджетом. Чуть ранее было озвучено, что из губернской казны на нужды «Крыльев Советов» в 2021 году будет выделено 600 млн рублей. Это почти вдвое меньше, чем в году уходящем.

При этом перед командой, занимающей сейчас 2-е место в Футбольной национальной лиге, перед началом сезона ставилась задача завоевать по итогам соревнований путевку в Российскую премьер-лигу.

Генеральный директор самарского клуба Евгений Калакуцкий в беседе с корреспондентом ФАН посетовал, что при таком раскладе планировать финансы крайне сложно.

«Деньги нам выделяют на календарный год, а сезон меняется летом. При этом мы пока даже не знаем, в какой лиге будем выступать с середины года. Это очень неудобно. Если мы выйдем в РПЛ, можем рассчитывать на более выгодные спонсорские контракты, есть фиксированные выплаты от лиги. С другой стороны, чтобы достойно выступать на высшем уровне, нужно больше денег потратить на приобретение и зарплаты игроков», — рассуждает гендиректор «Крыльев».

По словам Евгения Калакуцкого, сокращения бюджетного финансирования можно было ожидать в нынешней общественной ситуации. Но компенсировать разницу внебюджетными средствами будет сложно.

«Во-первых, есть контракты игроков, которые мы уменьшить не можем. Есть стоимость проведения матчей на «Самара Арене», а она приличная. То есть, определенную часть расходов нам не сократить никак. Зарабатывать на продажах билетов, атрибутики и т. п. в условиях существующих ограничений тоже непросто (в первой части нынешнего сезона на спортмероприятия в Самаре пускали только 10% от вместимости стадиона, в случае с «Самара Ареной» это чуть более 4 тысяч зрителей. — Прим. ФАН). Плюс мы платим налоги с того имущества, которое находится на балансе клуба», — констатирует руководитель клуба.

По его словам, некорректно сравнивать бюджет «Крыльев» и тех клубов, которые живут на меньшие деньги, но при этом у них на содержании нет тренировочной базы, стадиона, клубной академии и т.п.

У «Крыльев» был неплохой спонсорский контракт с одной из букмекерских контор, но в ФНЛ ее рекламировать оказалось нельзя, так как у лиги есть партнерские отношения с другим букмекером. Из-за этого, по сведениям ФАН, Евгений Калакуцкий с группой единомышленников из других клубов активно проявлял недовольство руководителем ФНЛ Игорем Ефремовым. В декабре 2020 года Ефремов неожиданно для многих подал в отставку. Связаны ли как-то эти события — судить со стороны сложно, но сейчас Калакуцкий фигурирует в числе претендентов на пост президента ФНЛ. Пока неофициально — регистрация кандидатов будет в январе, а выборы — в феврале.

Что же касается «Крыльев Советов», то практически одновременно с сокращением бюджета появилась информация об уходе с поста председателя Совета директоров Александра Фетисова, занимающего должность вице-губернатора и искренне неравнодушного к футболу. Глава региона Дмитрий Азаров объяснил это решение тем, что Фетисов возглавляет в области борьбу с пандемией, а также курирует весь социальный блок, потому должен сосредоточиться на своем фронте деятельности и не отвлекаться на футбол.

Через небольшую паузу было озвучено в качестве преемника Фетисова имя Сергея Аракелова, ранее работавшего заместителем главы ФНС России, а ныне руководящего банком «Солидарность» — одним из старейших в Самарской области.

Назначение выглядит логичным. Во-первых, оно укладывается в контекст заявлений о снижении зависимости клуба от регионального бюджета. Во-вторых, уже озвучено, что «Солидарность» займется реструктуризацией прежних долгов и кредитов клуба, тянущихся еще с «нулевых» годов. В-третьих, аудит Счетной палаты нашел немало нарушений в финансовой деятельности прежнего руководства клуба. Прошедшей осенью силовики проводили на базе клуба выемку документов. Ныне объявлен курс на прозрачность финансовых операций в «Крыльях». И кому, как не бывшему налоговику, сподручнее воплотить это стремление?

Опасения болельщиков, что все происходящее может повлечь за собой отказ от повышения в классе, пока не подтверждаются. Перед «Крыльями» по-прежнему стоит задача за один сезон вернуться в премьер-лигу.

