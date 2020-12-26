В Самаре предложили не продавать алкоголь в новогодние праздники

Самара, 26 декабря. В правительстве Самарской области порекомендовали главам муниципалитетов ограничить продажу алкоголя в местах массовых новогодних гуляний. Аргументируется это необходимостью снизить нагрузку на медиков.

Идея прозвучала на совещании регионального руководства с главами городов и районов области.

«Рекомендую принять нормативные акты, которые ограничат торговлю алкоголем вблизи традиционных мест массового отдыха в праздничные дни», — объявил по видеоконференцсвязи Виктор Кудряшов, возглавляющий правительство Самарской области.

По сведениям ФАН, инициаторами этого предложения выступили представители правопорядка и здравоохранения на одном из заседаний регионального оперштаба. По их мнению, благодаря этой мере граждане меньше будут обращаться к медикам с различного рода травмами, отравлениями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и жалобами на общее плохое самочувствие.

«Очень важно, чтобы в эти новогодние праздники наше население как можно меньше употребляло алкоголь. Рост потребления спиртного приводит к повышению травматизма, а наши врачи и без того перегружены из-за коронавируса», — высказался министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Недоумение самарцев вызывает не запрет продаж алкоголя сам по себе, а то, что эта инициатива подразумевает «непослушание» другим нормативным актам, принятым в регионе.

«Как известно, в Самарской области на законодательном уровне решено отказаться от массовых мероприятий на новогодние праздники. То есть, народные гуляния как таковые не предполагаются. А значит, нормативный акт, запрещающий торговлю спиртным возле «традиционных мест массового отдыха», предполагает, что на самом деле люди все равно будут скапливаться в определенных локациях и отмечать Новый год коллективно. То есть, не будут исполнять ранее принятые распоряжения руководства региона. По-человечески это понятно — надзирателя к каждому не приставишь, да и выходить на прогулку не только не запрещено, но и приветствуется. Но чисто юридически получается какая-то ерунда. Выпускается нормативный акт из того расчета, что принятые ранее решения, по сути, невыполнимы», — поделился с ФАН своими размышлениями Андрей Т., юрист одной из самарских организаций.

Удивляет в этом контексте и заявление Юрия Дмитриева, заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области. Выступая на оперштабе, он озвучил количество мест в регионе, в которых пройдут массовые гуляния в новогоднюю ночь. По его подсчетам, это 96 локаций, включая площадь Куйбышева в областном центре (самая крупная площадь в Европе. — Прим. ФАН). Прежде неоднократно подчеркивалось, что выходить на улицы и площади гражданам рекомендуется исключительно в оздоровительных целях, а от официальных мероприятий решено отказаться.

Ранее ФАН сообщал о начале массовой вакцинации от коронавируса в Самарской области. Сделавшим прививку от COVID-19 запрещается употребление алкоголя в течение шести недель после первого укола.