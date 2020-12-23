В самарских трамваях кондукторы превратятся в Снегурочек

Самара, 23 декабря. В самарском трамвайно-троллейбусном управлении решили поднять настроение горожанам, объявив акцию «Новогодний маршрут». В ее рамках персонал ТТУ облачится в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек.

Голубой костюм сказочного персонажа на кондукторе вместо оранжевого жилета — такую картину уже могут наблюдать пассажиры на некоторых поездах, курсирующих по 5-му маршруту. Это новейшие трехсекционные составы, именно с них и решено начать праздничную акцию.

22 декабря в честь запуска мероприятия Дед Мороз и две Снегурочки от ТТУ дарили всем входящим в трамвай пассажирам праздничные маски и мандарины. Многие кондукторы и водители поддержали инициативу и готовы работать не в привычной униформе, а в сказочных костюмах.

Правда, не сообщается, как быть с правилами безопасности, предписывающими сотрудникам ТТУ при выходе из салона облачаться в оранжевые жилеты. Но, вероятно, распоряжения на этот счет водители и кондукторы получили.

Предполагается, что акция будет проводиться и на других трамвайных маршрутах Самары. Возможно, эстафету подхватят и троллейбусы с автобусами.

Еще одной хорошей новостью для пассажиров пенсионного возраста стало решение губернатора региона о том, что социальные транспортные карты пожилых граждан не будут блокироваться (о такой вероятности сообщал ФАН) на период ограничений, связанных с пандемией.