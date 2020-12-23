Экс-кандидат в президенты стал почетным гражданином Самарской области

Самара, 23 декабря. Константину Титову, первому губернатору Самарской области в истории РФ, присвоено звание почетного жителя региона. ФАН вспоминает заслуги награжденного на региональном и федеральном уровнях.

Своим назначением на пост губернатора Константин Титов обязан путчу 1991 года. В те августовские дни руководивший областью Виктор Тархов не сориентировался вовремя в ситуации и попал в «черный список» руководителей регионов, «не поддержавших демократию». А Константин Титов, тогда председатель Куйбышевского горисполкома, выразил поддержку Борису Ельцину и вскоре был назначен первым лицом Самарской области.

На этом посту Титов проработал 16 лет (несколько раз подтверждая свое место победой на выборах), уступив его в 2007 году Владимиру Артякову. С его именем в регионе связаны многие процессы, происходившие в Российской Федерации после распада СССР. В первую очередь это касается приватизации промышленности, становления рыночной экономики, выстраивания властных структур.

В 2000 году баллотировался кандидатом на выборах президента РФ от «Союза правых сил» (занял 6-е место, набрав 1,47 % голосов).

С 1993 по 2001 год, а затем после отставки с губернаторского поста с 2007 по 2014 год Константин Титов был сенатором от самарского региона в Совете Федерации ФС РФ. На этой позиции его сменил Дмитрий Азаров, нынешний губернатор, который и присвоил Титову звание почетного гражданина Самарской области.

«За значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области и плодотворную деятельность, способствующую повышению известности и авторитета Самарской области в Российской Федерации и за рубежом», — так сформулирована мотивировочная часть постановления о награде.

К титулу прилагается денежная премия в размере 500 тысяч рублей.

Аналогичное звание и полмиллиона рублей губернаторским постановлением получила также руководитель Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Нина Косарева.