В Самаре озвучили цены за платные парковки и ищут, кто их организует

Самара, 23 декабря. Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление об организации в городе платных парковок. Утверждены тарифы за услугу и карта будущих парковочных мест.

В качестве базового определен тариф 45 рублей в час. Дальше начинается действие различных понижающих и повышающих коэффициентов в зависимости от конкретной локации и времени суток.

«За кратковременную стоянку, до 15 минут, водителю платить не придется. За это время можно успеть зайти в магазин, аптеку, просто остановиться», — пояснил Сергей Маркин, возглавляющий в Самаре транспортный департамент.

Кроме того, плата за парковку не будет взиматься в период с восьми вечера до восьми утра, а также в нерабочие и праздничные дни.

Для ознакомления граждан опубликована карта будущих парковок. В ней «заштрихован» не только весь исторический центр, но и еще несколько прилегающих кварталов, в которых располагается достаточное количество офисных центров. Исключениями являются несколько отдельных участков в центре, а также улица Фрунзе, выводящая на мост через реку Самару, и улицы Самарская и Красноармейская, по которым идут основные транспортные потоки в «спальные» и «рабочие» районы.

Удивляет, что платные парковки предусмотрены также практически на всем протяжении улиц Мориса Тореза, Гагарина и Победы. Эти территории застроены в основном пятиэтажными «хрущевками» и «сталинками», особой деловой активности здесь не наблюдается, а многоэтажные «спальники» располагаются совсем в других местах. Кроме того, на улицах Гагарина и Победы — по три полосы движения в каждую сторону и достаточно много оборудованных парковочных «карманов», на которых сейчас можно оставить машину без особых проблем и совершенно бесплатно.

Ольга Доронина, председатель Самарской областной организации Всероссийского общества автомобилистов, в беседе с корреспондентом ФАН высказала мнение, что к организации платных парковочных мест нужно подходить избирательно и с привлечением всех заинтересованных лиц и организаций.

«В историческом центре Самары платные парковки действительно могут стать спасением. Сейчас на узких старых улицах невозможно толком ни припарковаться днем, ни оставить машину на ночь, ни спокойно проехать. Неудобно автомобилистам, неудобно и пешеходам, потому что машины кое-где заезжают и на тротуары. Доходит даже до того, что порой негде остановиться, чтобы высадить пассажиров или выгрузить сумки с вещами и продуктами, чтобы занести их в подъезд. Вот в таких местах платные парковки просто необходимы, если они будут организованы так, что упорядочат пространство на улицах», — полагает общественница.

Что же касается планов брать деньги за парковку в периферийных районах Самары, то они вызывают у эксперта недоумение.

«На Безымянке, в Промышленном, Кировском районах я не припомню мест, в которых настолько критическая ситуация с местами для парковок, как в центре города. Этот вопрос должен решаться точечно и коллегиально, не только решением муниципалитета, но и в обсуждении с представителями общественности: автомобилистами, пешеходами, местными жителями, работниками организаций, расположенных в тех районах», — считает Ольга Доронина.

Всего в Самаре под будущий сбор денег зарезервированы 48 улиц и одна площадь. На них должно разместиться 11 870 парковочных мест. Причем появившаяся планировка территории — это только вершина будущего айсберга. Озвученные цифры в большом проекте по внедрению в Самаре платных парковок касаются только первого этапа. Который должен быть реализован к концу следующего, 2021 года.

Нюанс ситуации в том, что осуществлять весь комплекс мероприятий городские власти намерены за счет средств частных инвесторов. Ведь нужно создать и запустить целую инфраструктуру. Это и дорожная разметка, и одновременно большое количество паркоматов, и интеграция с платежными системами, и организация контроля, и т.п.

Кто возьмет на себя финансирование и практическое осуществление проекта — пока не называется. Неизвестно даже, есть ли уже предварительная договоренность с какими-либо бизнес-структурами или инвесторов еще только предстоит отыскать. К тому же властям предстоит принять ряд решений и подписать ряд документов, связанных с земельными отношениями.

Тем временем фракция КПРФ в Самарской губернской думе выступила против введения платных парковок хотя бы на период ограничений, связанных с пандемией.

«Сейчас надо поощрять использование личного транспорта, а не усиливать проблемы», — заявил представитель фракции депутат Михаил Матвеев.

Соответствующий законопроект, предполагающий также карантинный «мораторий» на эвакуацию неправильно припаркованного автотранспорта, авторы инициативы намерены представить в думу в ближайшее время.

Ранее ФАН сообщал о повышении в Самарской области тарифов на эвакуацию машин и их содержание на штрафстоянках.