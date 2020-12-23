Более 100 млн рублей выделили в Самаре на кладбище, которому еще не нашли места

Самара, 23 декабря. Обнародованы поправки к программе развития сферы ритуальных услуг в городском округе Самара. В поле зрения СМИ попала строка, касающаяся обустройства нового кладбища в областном центре. Выделено 52 млн рублей, правда, место до сих пор так и не выбрано.

На самом деле, как выяснил ФАН, упомянутая строка существовала в программе и год назад. Сроки остались неизменными: проектирование нового кладбища намечено на 2024 год, ввод в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Прежней осталась и заложенная сумма: 4 млн рублей на проектирование и в общей сложности 48 млн на строительство в течение двух лет. Кроме того, на 2023 год выделено 60 млн рублей для приобретения земельного участка под строительство нового кладбища.

В этой новости важнее то, что в ней не прозвучало. Ни год назад, ни сейчас, во-первых, не обозначено место под новое кладбище. А во-вторых, не прописано даже в планах строительство крематория.

Эта тема муссируется в Самаре уже много лет, но вопрос пока никак не решается. В 2018 году появился инвестор, готовый построить и эксплуатировать крематорий. Он получил земельный участок в северной части кладбища «Рубежное» и даже успел построить электрическую подстанцию.

Но жители поселка Рубежный, входящего в городскую черту Самары, устроили массовые протесты. Ряд признаков (в частности, однотипные плакаты, написанные «от руки», качественный пиар и др.) указывал на то, что акциями умело руководит кто-то «со стороны».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в то время лишь недавно заступивший в должность, распорядился приостановить строительство, а затем разрешение было отозвано. Причиной называлось нарушение размеров санитарно-защитной зоны: до жилых домов оказалось менее 500 метров. К тому же на тот момент город готовился принять чемпионат мира по футболу, и приоритетными были другие задачи.

С тех пор несколько раз поднимались разговоры о том, что под крематорий будет выделен новый участок на территории области.

«Самара — город-миллионник, и в других городах такое учреждение есть. Это современная мера, а мы до сих пор возим людей в другие города, в ту же Москву, для кремации», — высказывался в ноябре 2019 года Владислав Зотов, глава департамента экономического развития, инвестиций и торговли г.о. Самара.

Но решение этого вопроса так до сих пор и не сдвинулось. Многие жители Самары уверены, что строительству крематория препятствует так называемая «кладбищенская мафия».

«Каждый кремированный — это ж кость в горле у могильщиков. Так-то сам крематорий можно было бы хоть на Лунной, хоть на Лесной поставить (кладбища в черте Самары. - Прим. ФАН). Производство чистое. Но кладбищенские активируют общественность, «народность» рулит», — пишет пользователь интернета с ником BobaQ.

«А мне вот не понятно — что на кладбище нужно строить целых 2 года, да еще за 48 миллионов? На кладбище важна только свободная земля. Неужто забор столько стоит? И сторожка?”, — задается вопросом читатель, называющий себя pereodontit.

Тем временем ритуальные агентства в Самаре предлагают услугу кремации. Тела усопших возят в Москву или Тулу. Примерно на таком же расстоянии (около 1000 км) — крематории в Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге.

В администрации городского округа Самара от официальных комментариев по поводу перспектив строительства крематория воздержались.