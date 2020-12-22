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В Самаре требуют не перемещать грузовой порт вверх по Волге

В Самаре требуют не перемещать грузовой порт вверх по Волге

Самара, 22 декабря. На сайте «Российская общественная инициатива» появилась петиция жителей Самары. Авторы обращения требуют перенести грузовой порт от устья реки Самары не вверх по Волге к реке Сок, а вниз — к городу Октябрьску.

Демонтаж Самарского грузового речпорта — дело практически решенное. На стрелке рек Волги и Самары, где он сейчас находится, планируется строительство общественной зоны с восемью домами в виде матрешек. Каждая из матрешек должна символизировать один из притоков Волги.

В качестве двух основных вариантов предлагается сдвинуть порт либо вверх по Волге к месту впадения в нее реки Сок (это место именуется у туристов «Жигулевскими воротами»), либо далеко вниз по течению, более 100 км — к городу Октябрьску.

Авторы петиции требуют избрать в качестве приоритетного вариант с Октябрьском. Возможность строительства порта у реки Сок, по мнению авторов обращения, следует исключить. Так как в этом случае будет нарушен целый ряд законодательных актов.

В частности, грузовые порты согласно санитарным нормам должны находиться ниже жилой застройки и в незатапливаемой зоне. А основные жилые зоны Самары все расположены как раз между реками Сок и Самара. И та территория, куда предлагается переместить порт, каждую весну оказывается под водой после половодья и сбросов с Жигулевской ГЭС.

Пока, по сведениям ФАН, инициатива набрала крайне мало голосов — всего 63. Для того, чтоб обращение было обязательно к рассмотрению местными органами власти, требуется 10 000 подписей. Но, судя по всему, авторам петиции важнее создать общественный резонанс.

В соцсетях интерес к этой теме куда больший, чем на сайте РОИ.

«С переносом в Октябрьск я тоже не согласна. Оставьте порт на месте! Остановите уже эту безумную застройку всего и вся! Запустите их на Юпитер, он большой! Пусть там строят!» — возмущается жительница Самары Татьяна И.

Требования оставить порт на прежнем месте — в абсолютном большинстве у комментаторов. Главным аргументом выступает экономический, ведь перенос порта потребует больших финансовых затрат. А в случае если предприятие переедет в Октябрьск, Самара потеряет рабочие места.

Ранее ФАН сообщал, что из пассажирского порта Самары из-за ледостава сложно попасть на другой берег Волги в село Рождествено.

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