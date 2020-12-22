АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной «Лады Нивы»

Самара, 22 декабря. Акционерное общество «Лада Запад Тольятти» приступило к серийному производству новой модели автомобиля — Lada Niva Travel. Это рестайлинговая версия машины, многие годы выпускавшейся под брендом Niva Chevrolet.

Возле автомобиля с номером 1 на борту состоялась небольшая церемония с участием губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, президента АвтоВАЗа Ива Каракатзаниса и гендиректора завода «Лада Запад Тольятти» (он входит теперь в структуру АвтоВАЗа) Юрия Скульского.

«Запуск обновленной «Нивы» — знаковое событие для системообразующего предприятия Самарской области, каким является АвтоВАЗ. А значит, это событие и для всего региона. У предприятия есть будущее, есть новые идеи, новые технические решения и способы воплощения их в жизнь», — отметил губернатор.

ФАН уже сообщал о внешних отличиях «Нивы Тревел» от много лет выпускавшейся «Шеви-Нивы». Основные отличия коснулись передней части автомобиля — капота, фар, бампера, радиаторной решетки. За счет новой конструкции слегка увеличились длина и ширина кузова.

В прототипе, появившемся два года назад, была попытка реализовать «икс-тему», общую для дизайна нового модельного ряда АвтоВАЗа, но от нее в итоге решили отказаться.

Салон автомобиля практически не претерпел изменений, прежней осталась и вся техническая «начинка», в том числе и более всего подвергающийся критике 80-сильный 1,7-литровый мотор.

Как удалось выяснить ФАН в результате опроса ряда официальных дилеров АвтоВАЗа в самарском регионе, точная дата начала продаж Lada Niva Travel пока не сообщается. Салоны пока предварительно ориентируются на начало февраля 2021 года.

Собеседник ФАН в одном из дилерских центров не рискнул дать свой прогноз по поводу успешности обновленной модели. По его словам, смена шильдика на автомобиле с Chevrolet на Lada (это произошло год назад после того как АвтоВАЗ выкупил у GM акции совместного предприятия. — Прим. ФАН) практически никак не повлияла на покупательский спрос и динамику продаж. Всколыхнет ли обновленный дизайн интерес к модели, эксперт пока предположить затруднился.

В планах АвтоВАЗа, по имеющейся информации, — углубленный рестайлинг и классической «Нивы», которая выпускалась также под маркой 4х4. Кроме того, ведутся разговоры о разработке принципиально нового внедорожника на мощностях АвтоВАЗа.