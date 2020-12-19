В Самаре поднимают цены за эвакуацию и штрафстоянки

19 декабря, Самара. Нарушать правила парковки в Самарской области с Нового года станет еще невыгоднее. С 1 января повышаются тарифы за эвакуацию автомобилей и содержание на штрафстоянке.

«Удовольствие» прокатить машину на эвакуаторе в Самаре будет стоить 1968 рублей (сейчас — 1900), в остальных городах и районах области — 1802 рубля (по 31 декабря — 1740).

Меняется и стоимость хранения автомобилей на штрафстоянке. Здесь разлет цен большой, он зависит от категории транспортного средства. Первые пять часов будут тарифицироваться максимум в 37 рублей в час, каждый последующий — до 99 рублей в час.

Соответствующий приказ подписан департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области.

«В течение 2020 года у меня увозили машину на штрафстоянку — неудачно припарковался возле нового торгового центра, не заметил знака пешеходного перехода (зебры не было). И однажды утром не нашел машину под окнами отец — ГАИшники обратили внимание на полустертую сплошную линию на двухполосной дороге. Оба раза за эвакуатор озвучивалась сумма 2000 рублей. И только при оплате через терминал с чеком две тысячи волшебным образом превращались в 1900 рублей. Я думаю, округление до 2 тысяч сохранится и при новых тарифах, то есть немножко обиднее будет тем, кто «наваривался» на разнице», — считает собеседник ФАН житель Самары Артем Е.

В одной из городских групп в соцсетях пожелавший остаться анонимным водитель эвакуатора рассказал, что машины на штрафстоянку увозят избирательно.

«Мы не ездим по дворам (только по чьему-то вызову), мы не забираем машины около детских больниц, просто больниц, машины со знаками инвалидов и те машины, где видим детские кресла. 99% машин мы увозим у тех граждан, которые не знают элементарно правил. 99% не знают, что парковаться перед пешеходным переходом ближе 5 метров нельзя, не знают, что такое газон, тротуар, пешеходная зона и как они обозначаются», — пишет пользователь.

В ответ жители Самары привели сразу несколько примеров-опровержений, когда автомобили у них забирали и у больниц, и с детскими креслами, и со знаком «инвалид». Таким образом, как выяснилось, никакой негласной «избирательности» при эвакуации машин не существует, мерилом служат официальные Правила дорожного движения. Большинство комментаторов сходятся в том, что просто не нужно нарушать ПДД, и новость о повышении тарифов на эвакуацию воспринимают спокойно.

Ранее ФАН сообщал об изменениях, которые коснутся в 2021 году российских водителей.