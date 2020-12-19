В самарском аэропорту Курумоч поставили дезинфекционную кабину

Самара, 19 декабря. В международном аэропорту Курумоч на днях появилась кабина для дезинфекции. Услуга добровольная и бесплатная. ФАН выяснил, как это работает.

Новость о появлении дезинфекционной кабины появилась в официальных аккаунтах аэропорта в соцсетях. В сопроводительном тексте сообщается, что подобные кабины разработаны специально для быстрой дезинфекции в местах массового скопления людей.

«Дезинфицирующее вещество безопасно для здоровья человека, не имеет ярко выраженного запаха и не оставляет следов на одежде», — сказано в сообщении.

Как удалось выяснить ФАН, обработка происходит с помощью средства под названием «Анолит». Согласно информации на сайте производителя, это прозрачная бесцветная жидкость со слабым характерным запахом хлора.

Несмотря на наличие хлора, средство позиционируется как экологически чистое, а действующим веществом является смесь высокоактивных метастабильных (электрохимически активированных) оксидантов.

Процесс дезинфекции занимает буквально 5-10 секунд. В инструкции на входе в кабину пассажиров предупреждают, что следует прикрыть лицо (в особенности глаза, нос и рот) руками.

Как рассказала ФАН Ольга Т., дежурный аэровокзального комплекса, особого ажиотажа возле кабинки пока не наблюдается.

«Насколько я успела заметить, за два часа моего дежурства продезинфицировались человека три. Какой-то особенной реакции люди не проявляли — зашли, вышли, пошли дальше», — поделилась впечатлениями сотрудница аэропорта.

Кроме нового приспособления, в аэропорту Курумоч используются привычные уже санитайзеры, проводится обеззараживающая рециркуляция воздуха, ведется более интенсивная санобработка всех помещений и поверхностей, всем сотрудникам и пассажирам измеряется температура.

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