Космонавт вместо Снегурочки появится на новогоднем комплексе в Самаре

Самара, 19 декабря. Концепция новогоднего комплекса возле стадиона «Самара Арена» в этот раз будет увязана с 60-летием полета первого человека в космос, которое будет отмечаться в наступающем 2021 году.

Космическая тематика именно в этом городе и именно в этом месте неслучайна. Ведь именно в Куйбышеве-Самаре была сосредоточена основная часть космической промышленности, именно сюда привезли Юрия Гагарина с места приземления после полета 12 апреля 1961 года.

Сам стадион «Самара Арена» выполнен в форме летающей тарелки, и на стадии строительства неофициально именовался «Космос Ареной». Потому логично, что именно здесь, на территории так называемой «последней мили» (1 км от трамвайного кольца до стадиона. - Прим. ФАН), решили организовать «Космоаллею». Реализовать ее планируется как музейно-выставочную зону с тематическими арт-объектами.

В начале аллеи гостей будет встречать 10-метровая фигура космонавта, а центром притяжения должна стать 25-метровая новогодняя елка.

В нынешнем году запрещены массовые новогодние мероприятия, но приветствуется отдых на свежем воздухе. По этой причине возле «Самары Арены» не будет установлен, как в прежние праздники, Домик Снегурочки с почтой Деда Мороза.

«К сожалению, в связи с ограничительными мерами в этом году не будут работать Дом Снегурочки и теплые комнаты, не предусмотрена концертная программа с участием артистов», — говорится в пресс-релизе Правительства Самарской области.

Зато будет залито несколько катков и возведены две детские горки. Откроются пункты проката спортивного и игрового снаряжения. Будет работать инклюзивный парк, на территории которого смогут отдохнуть и «особенные» дети.

«Территорию у стадиона украсит праздничная иллюминация. В настоящее время работы по оформлению и благоустройству территории ведутся полным ходом», — сообщил директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов.

Жители Самары в комментариях к новости в массе своей скептически относятся к идее «заманить людей» на территорию «Самара Арены», отдаленную не только от исторического центра города, но и от основных жилых массивов «спальных» районов.

«Ну не идет туда народ, вы хоть золотого космонавта поставьте!» — вопиет Алексей К.

«Сейчас народ туда не ходит, и его туда не заманить.Вы можете поставить гигантские статуи не одному, а всем космонавтам СССР и РФ, все равно результат будет нулевым», — предрекает пользователь интернета с ником Русич.

В одной из соцсетей обсуждается, что стоимость этого новогоднего комплекса — 50 миллионов рублей. Подтверждения или опровержения этих сведений в публичном пространстве не обнаруживается.

Как удалось выяснить ФАН, на сайте госзакупок в ноябре 2020 года были выставлены лоты на покупку спортивного оборудования (трасса «Памп трэк», мобильный комплекс «Воркаут», скейтпарк и т. п.) на общую сумму чуть более 15 млн рублей. Кроме того, 9 декабря появилась заявка на круглосуточную охрану и обеспечение безопасности объектов спортсооружения стоимостью 25 153 459 рублей, но вряд ли этот лот касается только новогоднего периода.

В предыдущие два года, по наблюдениям корреспондента ФАН, несмотря на скепсис горожан и относительную труднодоступность, на новогоднем комплексе возле «Самара Арены» было достаточно многолюдно. Но наибольшей популярностью пользовался Домик Снегурочки, которого в этом году не будет.