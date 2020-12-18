В Самарскую область пытались ввезти китайские мандарины с вредителями

Самара, 18 декабря. Мобильная группа в составе представителей таможни и ГИБДД задержала в райцентре Елховка Самарской области две фуры с мандаринами. Фрукты оказались контрабандными и зараженными насекомыми.

Мобильной группе показались подозрительными два большегруза, которые двигались не по трассе, а в обход стационарных постов ГАИ. В результате недолгой погони фуры были остановлены. Оказалось, что они под завязку набиты мандаринами из Китая. Всего таможенники насчитали 40 тонн сладкого продукта.

Документы на фрукты оказались поддельными, распечатанными на цветном принтере. А в ящиках, помимо самих мандаринов, обнаружены насекомые-вредители — черная цитрусовая белокрылка и апельсиновая щитовка.

Вероятно, фрукты предназначались для продажи в других регионах. Что с ними делать — будет решать Россельхознадзор Оренбургской области.