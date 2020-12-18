В Самаре придумали, как обойти запрет на Деда Мороза в детских садах

Самара, 18 декабря. В детском саду № 261 г. Самары придумали, как все-таки показать детям Деда Мороза и при этом не нарушить предписание Роспотребнадзора. Новогодний волшебный персонаж с мешком прошел по территории детсада и помахал рукой детям, которые в это время прильнули к окнам.

На территории Самарской области действует распоряжение, согласно которому детские предновогодние утренники в дошкольных учреждениях проходят внутри групп. Присутствие на празднике родителей и посторонних лиц не разрешается. Под запрет, таким образом, попали аниматоры и актеры, в том числе играющие роли Деда Мороза и Снегурочки.

Как стало известно ФАН, подобное «дистанционное» мероприятие планируется и в других самарских детских садах. В частности, Дед Мороз уже нанес визит в детсад № 269.

«Теперь представьте, что сказочных персонажей новое поколение малышей будет помнить именно в масках, и жизнь не станет прежней. Они никогда не узнают, что Снегурка и Дед Мороз могут поздравлять и без масок, как в нашем детстве, и не увидят их улыбок», — переживает житель Самары Муслим М.

Дарина Ф., воспитательница одного из самарских детских садов, рассказала ФАН, почему такой вариант поздравления наиболее предпочтителен.

«Закон не запрещает наряжаться в Деда Мороза и Снегурочку воспитателям и другим сотрудникам детского сада, которые ежедневно контактируют с детьми. Но проблема в том, что дети хорошо нас знают, и поймут, что это переодетый воспитатель или охранник. А нам хочется сохранить веру в чудо, в реальность Деда Мороза и его помощников. Поэтому вариант, когда Дед Мороз «со стороны» проходит под окнами, мне лично очень нравится. Но детсад не имеет права нанимать актеров, этим должны заняться родительские комитеты. Думаю, идея очень скоро станет популярной, и наши дети тоже смогут помахать из окон Деду Морозу».

Ранее ФАН сообщал о петиции, в которой самарский актер требовал вернуть новогоднее чудо детям.