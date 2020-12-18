В Самаре изобретают аппарат для диагностики COVID-19

Самара, 18 декабря. Ученые Самарского медицинского университета ведут работу над программно-аппаратным комплексом для диагностики вирусных заболеваний, в том числе COVID-19. Нововведение поможет в точности диагнозов и тактике лечения.

На настоящий момент базой для компьютерного расчета будут 350 историй болезни пациентов, у которых диагностирован коронавирус. В программу заложат по 50 показателей состояния организма в ходе развития и лечения заболевания. Ученые, занимающиеся исследованием, выберут из этой полусотни 4-6 ключевых показателей, на основе которых и будет производиться расчет.

Когда аппарат заработает, алгоритм предполагается следующий. Пациенту предложат сдать несколько анализов. Программа, обработав поступившие сведения, сможет с большой степенью точности диагностировать наличие и разновидность вирусной инфекции, а также даст прогноз течения болезни в зависимости от состояния больного. И, вероятно, распишет рекомендации для лечения. Главная из них — требуется ли заболевшему госпитализация или он может принимать препараты дома.

По словам ректора СамГМУ Александра Колсанова, программа в особенности должна помочь людям с хроническими заболеваниями и патологиями, минимизировать риск осложнений.

«Прогноз степени тяжести протекания болезни будет определяться в зависимости от количества взаимосвязанных хронических заболеваний», — рассказал ученый.

Клинические испытания аппаратно-программного комплекса планируется завершить к марту 2021 года.

«Как на практике врачи будут работать с этим сырым прибором? Потеря времени. Лучше разработать роботов для работы в ковидных отделениях, будет больше пользы. Кстати, такие работы ведутся», — скептически настроен житель Самары Анатолий В.

Практикующий врач Александр П., напротив, считает, что в такой компьютерной программе есть смысл.

«Схема лечения коронавирусной инфекции в целом уже отработана. Основная проблема сейчас — в корректной постановке диагноза. Очень многие тесты, как известно, грешат неточностью. Много осложнений случается из-за потери времени при неправильной диагностике. И, конечно, большинство неблагоприятных исходов связаны с хроническими патологиями и особенностями организма. Если удастся создать программу, которая будет точно ставить диагнозы и определять наиболее слабые места у человека при течении заболевания, — это будет большое подспорье в нашей работе. Другое дело, что, мне кажется, для точной настройки программы нужна гораздо более обширная база данных, чем 350 человек. Было бы хорошо, если б искусственный интеллект по мере внесения новых сведений мог самообучаться и совершенствовать точность своих выводов и прогнозов», — поделился медик с ФАН своими мыслями по поводу возможного изобретения.

Ранее ФАН сообщал о порядке вакцинации от коронавируса в Самарской области.