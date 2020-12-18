В Тольятти отвергли требование запретить строительство вредных производств

Самара, 18 декабря. Измерять загазованность воздуха в Тольятти будет стационарная лаборатория. Такое решение принято на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с активистами-экологами.

Производственный смог, накрывший в начале декабря второй по величине город Самарской области (об этом подробно писал ФАН), пока рассосался. Но поднявшийся общественный резонанс не остался без внимания властей. Встречу с экоактивистами провел губернатор Дмитрий Азаров. По итогам беседы принят ряд решений.

Во-первых, выделены средства на закупку передвижной экологической лаборатории для Тольятти. Во-вторых, результаты замеров состояния воздуха должны теперь публиковаться на сайте городской администрации, чего ранее не делалось. В-третьих, глава региона предложил представителям различных органов власти объединиться в природоохранную коллегию.

«Такая коллегия необходима, чтобы ведомства не перебрасывали работу от одного другому, а комплексно решали вопросы», — прокомментировал новость Вячеслав Рябцов, член Совета по экологической безопасности Самарской области.

В-четвертых, принято решение о разработке регионального экологического стандарта, аналогичного тому, что недавно появился в Челябинской области. Предприятиям Самарской области будет предложено подписать стандарт на добровольных началах.

«Мы пока находимся в начале пути. Будет сформирована рабочая группа по разработке стандарта. Со стороны общественности мы постараемся, чтобы процесс быстрее был доведен до логического завершения. Надеемся, что предприятия поддержат и подпишут стандарт и, конечно, примут участие в его разработке», — рассказывает Вячеслав Рябцов.

Как стало известно ФАН, намерение присоединиться к будущему стандарту уже озвучило руководство ПАО «КуйбышевАзот» и еще ряда предприятий, чьи производственные площадки находятся на территории Тольятти.

Ольга Пшеничная из общественного движения «Тольятти, ДЫШИ!» поделилась с ФАН своими впечатлениями от происходящих событий:

«Тот шум, который поднялся вокруг экологической ситуации в Тольятти, конечно, не мог пройти незамеченным. Было в том числе очень много обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. К сожалению, тема так и не была озвучена на прямой линии, но я предполагаю, что встреча с губернатором состоялась именно по этой причине и, возможно, по поручению администрации президента».

По словам активистки, все принятые на встрече решения — позитивные, но их реализация потребует дальнейшего обсуждения и общественного контроля. В частности, что касается стационарной экологической лаборатории, то важно установить ее в том месте, где наиболее часто скапливаются выбросы, чтобы результаты исследований были объективными. Общественники предлагают в качестве возможных локаций село Тимофеевка или улицу Льва Толстого (территории на границе Центрального и Автозаводского районов, рядом с большой промзоной. — Прим. ФАН).

Но не все, о чем говорили экоактивисты, было встречено региональной властью с пониманием.

«К сожалению, отвергнуто наше требование запретить строительство новых вредных производств в Тольятти. Нам было сказано, что теперь вводится новое оборудование с учетом современных экологических норм и т.п. Мы же просили учитывать общее количество выбросов, скапливающихся над городом. Потому что в этом контексте любые дополнительные выбросы, даже минимальные, увеличивают общую загазованность. Но этот наш аргумент не был услышан», — говорит Ольга Пшеничная.

Еще одним предложением общественников было включение Тольятти в федеральный проект «Чистый воздух». Как утверждает экоактивистка, глава региона обещал оценить, насколько это вероятно. Но решительных действий в этом направлении пока не предпринимается.

Жители города между тем продолжают «войны» в соцсетях.

«Было бы неплохо, чтобы еще обнародовали изменения самих ПДК за последние лет 30. Можно ПДК поднять до запредельных высот, и тогда все замеры всегда в норме, а горожане задыхаются в чистейшей городской среде», — иронизирует Анна Б.

Ей возражает Елена М:

«Если уж говорить о делах давних, то как раньше воняли три очереди СК (завод «Синтезкаучук». — Прим. ФАН) — нам не забыть никогда. Поэтому и старались селиться ближе к лесу. Сейчас просто «семечки», химзаводы все сдохли фактически».

Мария М. приводит скриншот приложения к мобильному телефону, которое показывает рейтинг качества воздуха по всему миру. На картинке напротив Тольятти стоит показатель в 163 единицы и надпись «Вредно». Для сравнения приводятся данные по Пекину — 102 и «Вредно для чувствительных лиц».

По рассказам других тольяттинцев, последние полторы недели состояние воздуха в Тольятти вполне приемлемое, смога и неприятных запахов не наблюдается. Ольга Пшеничная, сооснователь движения «Тольятти, ДЫШИ!», в беседе с ФАН связывает это в первую очередь с погодными условиями:

«Запах, как правило, появляется при северном ветре, а сейчас воздух дует с юга».

Тем не менее, активистка допускает, что общественное возмущение сыграло свою роль и тольяттинские предприятия действительно снизили количество вредных выбросов в атмосферу.