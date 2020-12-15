В Самарской области судьбу 31 декабря решат работодатели

Самара, 15 декабря. Правительство Самарской области решило отдать на откуп работодателям решение о том, делать ли 31 декабря выходным днем. ФАН провел опрос местных жителей об их отношении к такой позиции.

В самарском регионе на правительственном уровне не будут рассматривать вопрос о назначении 31 декабря выходным днем или переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря. Как и год назад, работодателям рекомендовано самостоятельно решать, выходить ли их сотрудникам на работу или готовиться к празднованию Нового года.

Ранее ФАН сообщал, что 31 декабря объявлено выходным днем в Забайкальском крае. Правом разрешить своим жителям не выходить на работу в преддверии Нового года воспользовался еще ряд регионов России.

«31-е выходной должен быть, все здравые люди это понимают, в этот день в приоритете у людей не работа, а другие заботы. Если на уровне главы региона такое решение не принимается, — что ж, мы, работодатели, решим этот вопрос самостоятельно», — комментирует новость житель Самары Александр Ц.

Руководство многих организаций не отличалось «кровожадностью» и в прежние годы. Как, например, собеседник ФАН Дмитрий Б., руководитель консалтинговой фирмы:

«У нас такая деятельность, что объема работы 31 декабря, как правило, все равно нет. Можно было бы готовить задел на будущее, но не вижу в этом большого смысла. Все равно все сотрудники мыслями не на работе. И я их в этом прекрасно понимаю. Потому мы и раньше в предновогодний день выходили максимум до обеда, а сейчас и вовсе отпущу всех по домам 30-го, как и прошлом году. Хорошо отдохнувшие сотрудники и работают плодотворнее».

Филипп Т., системный администратор из небольшой IT-компании, рассказал, что за свою карьеру сменил не одно место работы и не припомнит, чтобы его где-то заставляли выходить 31 декабря:

«Наверное, мне везло на адекватных руководителей. Уверен, что и в этом году нас не будут «припахивать».

Предновогодний день сложится куда более неприятно у тех, чьи работодатели привыкли работать по старинке и по КЗоТу. Они принимают решения по выходным, руководствуясь приказами сверху. А поскольку прямого указания сделать выходной не было, вполне вероятно, что сотрудников заставят выйти на смену. Впрочем, еще в прошлом году от губернатора области прозвучала прямая рекомендация по возможности отпускать работников домой, если в том нет производственной необходимости.

«Я не представляю, зачем работать 31 декабря тем, кто не занят на непрерывном производстве или в сфере обслуживания? Понятно, что нужно работать водителям, кондукторам, продавцам и т. п. Но я, например, работаю корректором в издательстве. Ну о каких запятых и тире я буду думать перед Новым годом, когда столько еще нужно успеть? Тем более, отмечать праздник «на всем готовом» в ресторанах в этом году не получится ни у кого, все надо готовить самостоятельно. Нам пока не объявляло начальство, будем мы работать или нет. Надеюсь на лучшее», — не теряет оптимизма и веры в руководство жительница Самары Татьяна Д.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области решено отменить все новогодние корпоративы.