Жители села под Самарой не могут попасть домой из-за ломающихся «подушек»

Самара, 15 декабря. Всякая смена сезона для жителей села Рождествено Самарской области оборачивается транспортными проблемами. Так происходит в начале зимы, когда Волга покрывается льдом, так происходит весной, когда река начинает освобождаться от ледяного покрова. Нынешний декабрь — не исключение.

Еще четыре дня назад можно было наблюдать невероятное зрелище — сквозь лед поперек Волги пробивались обычные «речные трамвайчики», в простонародье «омики». В роли ледокола выступал буксир, вслед за ним по образовавшейся промоине двигался «омик».

12 декабря на сайте Самарского пассажирского речного предприятия (СПРП) появилось объявление:

«В связи с тяжелой ледовой обстановкой с 13 декабря 2020 г. на маршруте «Самара — Рождествено» начинается работа судов на воздушной подушке (СВП). В случае осложнения ледовой обстановки (образование торосов) возможно временное приостановление движения СВП на маршруте «Самара — Рождествено». При неустойчивой ледовой обстановке движение СВП осуществляется только в светлое время суток».

Не так давно, в 90-е годы и начале «нулевых» по завершении навигации и до становления крепкого льда от Самары до Рождествено курсировали вертолеты Ми-8. А зимой люди переходили Волгу по льду пешком, подрабатывали и извозчики на лошадях.

Теперь на смену вертолетам и гужевому транспорту пришли суда на воздушной подушке. Вот только они не отличаются слишком большой надежностью. По уже вставшему льду они катаются с ветерком, а в период образования торосов, натыкаясь на острые замерзшие кромки, то и дело выходят из строя.

К тому же местное МЧС запретило передвижения по акватории Волги в темное время суток. Из соображений безопасности, конечно, но жители Рождествено все время задаются одним и тем же вопросом, не решаемым из года в год.

«Светает в Самаре сейчас около 9 утра, смеркается к пяти вечера. Мне в 9 уже надо быть на работе, заканчиваю в 18. Как мне добраться вечером домой?», — вопрошает в беседе с корреспондентом ФАН жительница Рождествено Тамара П.

По словам Тамары, работы в самом Рождествено практически нет, поэтому большинство жителей поселения (помимо собственно Рождествено, это еще несколько близлежащих сел) ежедневно ездят в Самару и обратно. Многие устроили детей в самарские школы и детские сады — так удобнее. Когда есть на чем ездить.

Вчера, 14 декабря, по информации рождественцев, суда Самарского пассажирского речного предприятия в рейс так и не вышли — сломались из-за торосов. Сегодня на сайте СПРП висит информация о том, что «подушки» до Рождествено курсируют в светлое время суток.

В местных пабликах соцсетей публикуются телефоны частных перевозчиков. У них тоже судна на воздушных подушках. Они удивительным образом ломаются реже, чем «государственные». Но переправа на них стоит гораздо дороже — 300 рублей с человека против 75 на судах СПРП. Каждый день не наездишься.

Других альтернатив нет. Правый берег Волги напротив Самары является особо охраняемой природной зоной, там расположены национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник. Мост через Волгу в этом месте не построят никогда, и это, в общем, правильно.

Гипотетически можно заложить 150-километровый крюк через плотину Жигулевской ГЭС и далее по зимнику. То еще удовольствие, для которого к тому же еще надо оформить пропуск — зимник проходит по территории заповедника.

Уже много лет муссируется тема канатной дороги через Волгу, но она увязана с идеей строительства рекреационной зоны на правобережье, так называемой «волжской Швейцарии». А эта идея вновь натыкается на «заповедные» ограничения. Реальнее всего ее было бы «продвинуть» к чемпионату мира по футболу, но не получилось, а теперь шансов еще меньше.

Потому пока непонятно, как в принципе можно решать проблему транспортного сообщения с областным центром вот в такие периоды, как сейчас. Из года в год жители села возмущаются, речники и чиновники разводят руками. Каким может быть решение?

«Восстановили бы заброшенную дорогу из советских времен от рыбколхоза через остров до пляжа, на крайний случай хоть пешком до пляжа, а там проще и короче до Ульяновского спуска, хоть на подушке. А если бы мост на Воложке от рыбколхоза построили, хотя бы временный, на зиму, из старой баржи, например, придумали, то глядишь бы, по вмерзшей платформе (барже) и на машинах и вездеходах до берега Волги ездили бы. Ведь не зря же эту дорогу еще в старину использовали, народ сам выбирал, где самый короткий и менее зависимый от природы и водного пространства путь», — предлагает в соцсетях вариант Татьяна Ч.

«На Ладожском озере «подушки» ходят непрерывно, по расписанию в любую погоду, хоть в населенном пункте живут 100 человек. В Рождествено 14 тысяч официально, а они не могут ни дороги построить, ни «подушками» обеспечить», — ссылается на опыт других регионов Леонид К.

Параллельно рождественцы обсуждают, достаточно ли затянулась льдом Волга, чтобы перейти через нее пешком (это около 2 км). По имеющимся сведениям, это все еще слишком опасно — примерно на середине пути есть большая промоина. Остается ждать, пока лед встанет окончательно. По сведениям синоптиков, к пятнице в Самаре может потеплеть до нуля градусов.