Самарским пенсионерам хотят заблокировать транспортные карты

Самара, 15 декабря. На одном из ежедневных заседаний Оперштаба Самарской области прозвучало предложение заблокировать транспортные карты граждан старше 65 лет. Таким образом в регионе намерены бороться с нарушениями режима самоизоляции, который введен для лиц пожилого возраста.

Сейчас в области пенсионерам не разрешается выходить из дома, кроме как в ближайший магазин или аптеку. Если человек в возрасте продолжает трудовую деятельность и рабочий процесс без него немыслим — то по ходатайству работодателя таким незаменимым работникам также разрешается ездить по городу.

Всем остальным лишние перемещения, особенно в общественном транспорте, противопоказаны. Но не все эти ограничения соблюдают. Вот и родилась идея сделать невозможной оплату проезда социальной картой пенсионера на период, пока действует режим самоизоляции.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров воспринял это предложение с осторожностью.

«Будет обидно, если блокировкой транспортных передвижений мы заставим идти ветеранов и пенсионеров до магазина и товаров первой необходимости пешком, и в это холодное время навредим больше. Нужно еще раз все продумать. Важно сейчас, объединив усилия всех на местах, волонтеров, общественности, старших по подъездам, буквально народную волну поддержки старшего поколения поднять», — заявил глава региона.

Самарцы в абсолютном большинстве — против подобных ограничений.

«Не забывайте, что именно бабушки и дедушки встречают первоклашек из школы, едут к детям, чтобы сидеть с внуками и правнуками, когда родители работают. Кроме того, многие ездят на лечение. Пожилые люди более дисциплинированны и без необходимости по городу не шастают!» — комментирует новость жительница Самары Мария И.

«Посмотрите, сколько людей в онкоцентре, в том числе и пожилых, которые ежедневно ездят на лечение от этой страшной болезни — рак! Прерывать лечение нельзя (химиотерапия, лучевая терапия и пр.). Пенсионеры будут вынуждены оплачивать свой проезд из своей мизерной пенсии. Из-за маленьких песий пенсионеры ограничены в приобретении лекарств, продуктов и пр., теперь еще надо ограничить и льготный проезд! Может, еще решетки поставить на двери, чтобы пенсионеры вообще не выходили?» — задается вопросом Нина П., работающая в медицинском учреждении.

«А почему рассматривают только поездки за покупками? Я каждые три недели прохожу лечение в отделении химиотерапии онкоцентра. Накануне мне необходимо сначала съездить в поликлинику, чтобы получить направления на анализы и обследования. Туда и обратно. Затем съездить сдать эти анализы и приехать назад домой. Через 6 дней получить на руки результаты. И потом с пересадкой доехать до онкоцентра и через некоторое время — назад. Итого каждые три недели 10 поездок. А каждые три месяца в этому количеству следует добавить еще как минимум 6, т.к. все контрольные обследования проходят в онкоцентре. То есть если заблокируют карты, мне придется оплачивать из своего пенсионно-инвалидского кошелька все поездки. И что? Кто вернет мне эти затраты?» — возмущается пенсионерка Ольга П.

Заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Людмила Конарева озвучила для ФАН свое видение ситуации.

«Я считаю, что если такие меры примут, это будет ущемлением интересов граждан. Подобные ограничения могли бы иметь хоть какие-то основания летом, когда действительно наблюдается повышенная активность в перемещениях жителей, в том числе и пенсионеров. Но сейчас, зимой, в такую холодную погоду, явно никто не будет выходить из дома без необходимости. Если пожилой человек куда-то едет, то наверняка не в свое удовольствие, а по какой-то жизненно важной потребности. Он все равно в этом случае поедет, даже если карта будет заблокирована, просто оплатит проезд дополнительно из своего кармана. Не считаю подобный подход правильным», — резюмирует вице-председатель регионального союза пенсионеров.

Перед чиновниками поставлена задача обзвонить каждого жителя области в возрасте 65+ и узнать их мнение по поводу предполагаемых ограничительных мер. Окончательное решение с учетом этих мнений должно быть выработано на Оперштабе в ближайшую пятницу.