В Самаре высадили из общественного транспорта более тысячи пассажиров без масок

Самара, 14 декабря. В городской администрации Самары отчитались за три месяца усиленной работы по выявлению в общественном транспорте нарушителей масочного режима. По словам заместителя руководителя Департамента транспорта Юрия Тапилина, за этот период наметилась существенная динамика в отношении граждан к ношению масок.

«Пассажиры, которые категорически пренебрегают масками, в настоящее время, скорее, исключение. Раньше, на начальном этапе проверок, было много людей, которые не знали или делали вид, что не знали о требованиях, заявленных Роспотребнадзором и прописанных в Постановлении Губернатора Самарской области. Сейчас такие отговорки во время рейдов мы уже не слышим. Теперь участники рейдов чаще всего напоминают горожанам о том, как правильно должна быть надета маска, что она должна закрывать и рот, и нос», — рассказал чиновник.

Пассажиров, которые категорически не желают надевать маски, высаживают из транспортного средства. Здесь в помощь участникам рейдов другие пассажиры, недовольные тем, что транспорт не продолжает движение, пока идут разборки.

«Не все однозначно на стороне проверяющих. Иногда требуют, чтобы отстали от людей и поехали быстрее. Чаще же гнев народный выливается именно на принципиальных «антимасочников». Кто-то даже готов помочь контролерам вытолкать нарушителей на улицу, лишь бы вагон быстрее тронулся, приходится усмирять агрессию», — рассказала корреспонденту ФАН Алевтина Т., кондуктор Северного трамвайного депо.

Сама Алевтина относится к людям без масок в салоне лояльно. По ее словам, их не так много, и лишние конфликты, как считает женщина, принесут больше вреда иммунитету, чем чей-то неприкрытый нос.

Самим кондукторам выдают по несколько масок на смену. Заразиться от пассажиров собеседница ФАН не боится — считает, что зараза скорее липнет к трусливым. Достаточно адекватных мер безопасности. О случаях заболеваний COVID-19 среди коллег Алевтина не слышала. Кто-то простужается, особенно когда приходится работать в плохо отапливаемом вагоне (такое случается, хотя и редко), но без страшных последствий.

Когда в рейдах участвуют сотрудники полиции, как правило, до долгих выяснений отношений не доходит. Обычно действует угроза составления протокола об административном правонарушении — человек или надевает маску, или покидает салон. В каких случаях дело обходится высаживанием нарушителя, а когда все-таки доходит до протокола, — четких критериев нет. Зависит от ситуации и настроя проверяющих.

Тем не менее за два с небольшим месяца 119 протоколов оформлено и передано в суд. За прошедшую неделю запротоколировано 14 таких нарушений. Это статистика с октября месяца, когда к рейдам подключилась полиция. А всего за осенние месяцы и начало декабря, по отчету горадминистрации, высажен из общественного транспорта 1001 пассажир без маски.

В метро ситуация чуть проще, там нарушителей отлавливают не в подвижном составе, а еще на входе — до турникетов и рамок металлоискателей. В связи с этим мощнее и статистика: за осень на входе в метро «развернули» более 8,5 тысячи пассажиров без масок. Вполне вероятно, что часть из них вернулась спустя несколько минут уже со средствами защиты.

Корреспондент ФАН спустился в самарский метрополитен понаблюдать за происходящим. Дело было уже после вечернего часа пик, народу в метро было совсем немного. Люди без масок в подземке были, но буквально считанное количество — по одному-двое на вагон. Турникетную зону они прошли без проблем. Прямо навстречу одному пассажиру без маски прошла сотрудница полиции и не стала препятствовать его проходу. Вероятно, как и кондуктор трамвая, решила, что соблюдение социальной дистанции (вечером в самарском метро с этим нет проблем) скорее защитит от заражения, чем выяснение отношений при близком контакте.

Таким образом, получается, что рейды с высаживанием и составлением протоколов носят скорее профилактический характер. Наслышанные о них граждане большей частью предпочитают не рисковать ни здоровьем, ни кошельком, ни нервной системой, и сами надевают маски либо еще на остановках, либо войдя в салон трамвая, троллейбуса или автобуса. По наблюдениям корреспондента ФАН, людей без масок в общественном транспорте Самары едва ли наберется больше десятой доли от общего числа пассажиров.

Что же касается работников — кондукторов, водителей, контролеров, — то они все в масках поголовно. Даже водители такси, которых если кто и контролирует, то не так жестко.

Как рассказал корреспонденту ФАН Андрей Ф., работающий в такси на собственной машине, опасаться стоит разве что жалоб клиентов в службу поддержки компании-перевозчика. А это чревато понижением рейтинга и падением доходов. Но, по словам водителя, маску он носит на работе не из-за страха перед такими жалобами, а для спокойствия — и собственного, и клиентов.

«Всяких отвлекающих моментов полно на дороге, надо все время быть внимательным. И растрачивать нервы на ненужные диалоги — зачем мне это? Да и просто спокойная обстановка в салоне всегда лучше напряженной. Даже если клиент ничего не выскажет, но побаивается или осуждает — это сразу чувствуется. Я предпочитаю, чтобы в машине была комфортная атмосфера, и если надетая маска этому помогает — мне несложно ее надеть. А обсуждать, защищает она от чего-то или нет, — мне некогда и незачем. Работать надо», — рассуждает Андрей.

Каких-то послаблений антимасочного режима в регионе в ближайшее время вводить не собираются, — напомнили в администрации г.о. Самара.