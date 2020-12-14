В Самаре родственники умерших после вакцинации получат денежные выплаты

Самара, 14 декабря. В Самаре министерство социально-демографической и семейной политики выпустило приказ о назначении выплат членам семей умерших в результате вакцинации. Для этого потребовалось внести изменения в целый ряд региональных нормативных актов.

Основная суть изменений заключается в следующем. Ранее на выплаты могли претендовать только «оставшиеся в живых» после применения вакцины, но получившие в результате этого инвалидность. Либо их представители. Теперь, если человек после прививки скончался, на пенсию могут рассчитывать члены его семьи, потерявшие кормильца. Но не все. Конкретный перечень категорий граждан, которым полагается выплата, приведен в федеральном законе «О страховых пенсиях».

Приказ регионального минсоцдема касается осложнений после любых вакцин, в том числе и против коронавируса.

Адвокат одной из самарских коллегий Алексей Т. в беседе с корреспондентом ФАН предположил, что изменения в регламенте не слишком изменят правоприменительную практику:

«Новость касается только расширения круга лиц, имеющих право на компенсацию. Изменения логичны, потому что прежде получалось, что государству «выгоднее» умершие, чем просто пострадавшие от применения вакцины. Ведь людям, ставшим инвалидами, выплаты полагались, а за отошедшего в мир иной никому платить уже было не надо. Сейчас эта нелогичность устранена. Но главная проблема как была, так и остается. Чтобы получить выплату, нужно доказать, что инвалидность или смерть наступила именно вследствие вакцинации. Это достаточно трудоемкий и неприятный процесс, требующий экспертиз, заключений и т. п. А если человек уже похоронен и изначальные результаты вскрытия не указывали на поствакцинальные осложнения, доказать обратное практически невозможно».

В том, что поправки к нормативному акту появились практически одновременно с началом вакцинации от коронавируса, практикующий юрист не видит какой-то серьезной связи.

«Возможно, то брожение умов и эмоций, которое сейчас происходит вокруг коронавирусной темы, в том числе и вакцинации, отчасти послужило катализатором вносимых изменений. Просто заставило обратить внимание на ту несуразность в законодательстве, которую давно надо было устранить. Усматривать в этой новости какой-то намек на «смертоносность» новой вакцины, мне кажется, не стоит», — считает адвокат.

Ранее ФАН сообщал о том, в каком порядке будут прививать от коронавируса жителей Самарской области. Первыми в очереди врачи, затем работники социальной сферы и педагоги. Подчеркивается, что вакцинация будет добровольной.