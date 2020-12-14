Спасатели вывели из самарской пещеры группу туристов из-за «дыма без огня»

Самара, 14 декабря. В 2.41 ночи воскресенья в МЧС приняли сообщение о густом дыме, валящем из входа в Сокские штольни. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили дым без огня в буквальном смысле — «задымление без открытого горения». Со второй попытки сотрудникам МЧС удалось проникнуть в глубину штолен, обнаружить там группу из девяти человек и собаки и вывести всех наружу.

Все спасенные были совершеннолетними, на медобследование отправили только 29-летнюю девушку, которая в итоге от госпитализации отказалась. В мероприятии в общей сложности было задействовано 37 человек и 9 единиц техники от различных служб. Источник возгорания найти так и не удалось, вход в штольни пока закрыт до естественного выветривания дыма.

Сокские штольни — искусственные пещеры в Самаре на берегу реки Сок. Они образовались в результате добычи известняка в горе Тип-Тяв в 40-60-е годы XX века.

Как удалось выяснить ФАН, накануне как минимум две группы энтузиастов отправились в штольни на субботник — навести порядок в пещерах, собрать мусор, оставляемый многочисленными неорганизованными туристами. Одна из этих групп заночевала в штольнях (в пещере было –9 градусов, в то время как на открытом воздухе — ниже –20). По словам одного из участников субботника Евгения Н., спасатели их разбудили, а сами они ничего не знали о задымлении.

«Все нормально. Какой-то доброхот своим звонком подорвал службы и никому выспаться не дал», — откомментировал событие Евгений в тематической группе в соцсетях.

По сведениям ФАН, звонок в МЧС поступил от Татьяны М., которая со знакомыми «проезжала мимо и учуяла дым».

«Спасенные» считают эту версию не слишком правдоподобной. Вход в штольни располагается в таком месте, «проезжать мимо» которого в третьем часу ночи, да еще и учуять при этом дым — выглядит весьма подозрительным.

«Очень странные совпадения: их приезд, пожар на входе, вызов спасателей», — размышляет Евгений Н.

Участник субботника считает, что угрозы здоровью и жизни участникам заночевавшей в штольнях группы не было, так как естественная тяга выветривала дым из пещеры наружу:

«Дыма много, да. Но к моменту нашего предполагаемого выхода реальной опасности уже не было бы. Просто покашляли бы немножко».

Кому и зачем потребовалось устраивать задымление на входе, так и не удалось выяснить ни сотрудникам МЧС, ни выведенным из пещеры участникам субботника.