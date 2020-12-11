Канатоходец перейдет Волгу по тросу возле Самары

Самара, 11 декабря. На заседании Совета по культуре и искусству Самарской области рассказали, чем будет знаменит фестиваль «ВолгаФест», который запланирован на лето 2021 года. Ключевые моменты мероприятия озвучил его организатор Михаил Савченко. На заседании присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Главной «фишкой» будущего фестиваля должен стать проход канатоходца по тросу, натянутому поперек Волги. Ширина реки в том месте, где планируется представление, - 1,7 км.

Обещано также, что к самарскому берегу пристанут старинные корабли, а бурлаки протащат по Волге плавучую сцену. Вероятно, инсталляция должна напоминать знаменитую картину Ильи Репина.

Точные сроки «ВолгаФеста-2021» организаторы называть не рискуют, «обжегшись» на опыте этого года. Вместо традиционной даты в начале лета мероприятие состоялось только ближе к осени, когда были некоторые послабления в противоэпидемиологических мерах.

Среди жителей Самары есть те, кто настроен к объявленному аттракциону с канатоходцем весьма скептически. Способности человека, который рискнет пройти над Волгой, сомнений ни у кого не вызывают. А вот техническая сторона осуществления проекта выглядит не слишком реальной.

«Давно же обещали канатную дорогу через Волгу? Ну вот, теперь она будет», — иронизирует в соцсетях Сергей П.

«Чтобы натянуть трос длиной 1,7 км, на обоих берегах нужны надежные, высокие, капитальные опоры. Их нет, и стоят они немалых денег. Для шоу на полчаса. У вас что, денег как в Дубае или США?», — вопрошает Юрий Е.

Михаил Савченко, докладывавший губернатору и членам Совета о летних планах, недавно возглавил Поволжский филиал Третьяковской галереи. Самарская Третьяковка разместится в здании бывшей фабрики-кухни на проспекте Масленникова. Как сообщал ФАН, там сейчас в спешном порядке пытаются успеть поменять до снегопадов кровлю.