Самарцам рассказали, как получить новогодние подарки для детей в условиях пандемии

Самара, 11 декабря. Новогодние подарки, именуемые в народе «губернаторскими», будут вручены всем детям в возрасте от 2 до 15 лет, зарегистрированным на территории Самарской области. Традиционно это происходило в детских садах и школах во время новогодних представлений. Нынешняя карантинная ситуация внесла некоторые поправки в порядок получения подарков.

Дело в том, что ученики среднего и старшего звена, начиная с 6-го класса, занимаются сейчас в Самарской области дистанционно. Тем не менее министерство образования региона разрешило провести новогодние «утренники» в садах и школах, но в очень ограниченном формате — внутри детсадовских групп и школьных классов. Родителям, а тем более приглашенным аниматорам участвовать в этих праздниках запрещено.

По этому поводу, как сообщал ФАН, самарский актер Александр Артемьев писал петицию в требованием вернуть Деда Мороза детям. Но в минобре ФАНу разъяснили, что сам по себе Дед Мороз не запрещен, если его сыграет воспитатель детсада или школьный преподаватель.

На этих утренниках-«междусобойчиках» и будут розданы детям новогодние подарки.

А вот ребятам, не посещающим детские сады или школы (например, находящимся на семейном образовании), можно получить подарки уже хоть сегодня.

«Один из родителей должен прийти в районный орган соцзащиты с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Важно, что это должен быть район, в котором зарегистрирован именно ребенок, а не отец или мать. Подарков хватит на всех, нужно просто прийти именно в свое территориальное образование. И еще один момент: если малыш стоит в очереди на получение места в детском саду — подарок ему выдадут именно в том самом саду, к которому он прикреплен», — разъяснили корреспонденту ФАН в Железнодорожном подразделении Центра социального обслуживания Самарского округа.

Такой порядок установлен на территории г.о. Самара. В сельских районах выдача подарков организована чуть иначе. Так, в органах соцзащиты Красноярского района Самарской области корреспонденту ФАН сказали, что новогодними подарками не занимаются. Удалось выяснить, что этот процесс организован непосредственно в администрациях сельских поселений района. Подарки уже есть в наличии. Документы для их получения все те же — паспорт и свидетельство о рождении. Тем, кто посещает образовательные учреждения (или учится дистанционно), подарки будут выданы в садике или школе.

Дополнительная категория — дети в возрасте 16-17 лет. Им тоже полагаются подарки, если это ребенок из многодетной семьи, либо инвалид, либо сирота или оставшийся без родительского попечения. Обращаться за сладким набором следует или в районный центр социального обслуживания (в Самаре), или в администрацию поселения (в районах области).