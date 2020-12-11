Жители Самары просят избавиться от «боящегося морозов» белорусского электробуса

Самара, 11 декабря. Департамент транспорта города Самары на этой неделе отрапортовал о том, что единственный в городе электробус вновь вернулся на маршрут № 108. Но на следующий день после этого объявления пассажиры вновь не дождались «альтернативного» вида транспорта.

Электробус белорусского производства тестируется в Самаре с марта 2020 года. Специально ради него создали новый маршрут № 108 «Губернский рынок — Южный город». Пассажиры успели оценить плавный ход, комфорт в салоне, приятный глазу дизайн. Вот только эксплуатация неведомого прежде транспортного «зверя» все эти месяцы проходит с приключениями.

Электробус уже и в аварию попадал, а уж сколько раз ломался в процессе эксплуатации — пассажиры уже со счету сбились. Поскольку транспортное средство предоставлено Самаре на тестирование, белорусские специалисты регулярно устраняют неполадки, но сбои в работе электробуса продолжаются.

Кроме того, уже не один раз объявлялось о завершении тестового периода, но через короткое время электробус вновь выходил на маршрут. Есть версия, что производитель пока не может договориться о тестировании в другом городе, потому проще оставить машину пока в Самаре. Очередной «дедлайн» — 17 декабря.

Между тем жители Самары и Южного города (микрорайон за пределами областного центра. — Прим. ФАН), в очередной раз безрезультатно прождавшие на морозе анонсированное чудо техники, требуют отправить электробус назад в Белоруссию.

— «Возможно, проблема не в самом электробусе, а в том, что в Самаре не умеют его правильно эксплуатировать. Возможно, он не рассчитан на наши холода. Но если не получается его стабильно задействовать, если нет гарантии, что он прибудет по расписанию, — перестаньте мучить водителей, ремонтников, а главное — пассажиров. Отправьте уже это чудо назад производителю, а на маршрут пустите обычный автобус большой вместимости», — обращается к транспортникам житель Южного города Максим С.

В трамвайно-троллейбусном управлении, к которому приписан электробус, сообщают, что автобусов в распоряжении троллейбусного парка нет.

«На сегодняшний день произошла техническая неисправность электробуса. Белорусские партнеры занимаются устранением. Альтернативного транспорта, который можно выпустить на данный маршрут, нет», — заявили в ТТУ.

В департаменте транспорта г.о. Самара пока воздерживаются от комментариев по поводу перспектив электробуса в регионе. На данный момент город активно использует подвижной состав традиционных видов транспорта. Так, на днях будет оформлено в собственность города 43 автобуса, 20 троллейбусов и 20 трамваев, которые был приобретены в лизинг перед чемпионатом мира по футболу — 2018. А прошедшей осенью впервые за 33 года был куплен новый поезд метро.