Будущий филиал Третьяковки в Самаре временно остался без крыши

Самара, 10 декабря. Уникальное здание в Самаре, построенное в форме серпа и молота, к концу 2021 года должно обрести новую жизнь. Бывшая фабрика-кухня завода имени Масленникова, пришедшая в аварийное состояние, возродится в качестве филиала Государственной Третьяковской галереи. Как ни странно, у Третьяковки до сих пор нет ни одного подразделения за пределами Москвы, Самара будет первой.

Сейчас, несмотря на зимние морозы, со здания сняли старую крышу. Теперь нужно в спешном порядке монтировать новую кровлю, пока нет снегопадов. Отмечается, что работы идут с некоторым отставанием от графика, но планируется, что к концу 2021 года «Поволжская Третьяковка» уже распахнет свои двери посетителям.

А пока идет реконструкция, в Самаре принято решение о переименовании остановок общественного транспорта. Вместо «КРЦ «Звезда» трамваи и автобусы будут останавливаться на «Третьяковской». О переименовании располагающейся неподалеку станции метро «Российская» разговоров не ведется.

Территорию вокруг обновленной фабрики-кухни (сейчас там полузаброшенный сквер - прим. ФАН) планируется превратить в общественную релакс-зону.