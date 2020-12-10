Самарцам рассказали, кого в первую очередь вакцинируют от ковида

Самара, 10 декабря. Минздрав Самарской области рассказал населению, как будет проходить вакцинация от коронавируса. Первыми от ковида привьют врачей. Следом по приоритету идут работники социальной сферы, образования, торговли и общественного транспорта.

Всего в регион до конца 2020 года планируется поставить более 2700 доз препарата «Спутник V». В целом, медики рассчитывают поставить прививки более чем 60% жителей Самарской области.

Опасения жителей о принудительной вакцинации развеяли в региональном министерстве образования и науки. Там подчеркнули сугубо добровольный характер мероприятия.

«Отказ от прививки не влечет за собой каких-либо административных мер», — заявили в министерстве.

Более того, есть целые группы населения, которым прививки от коронавируса противопоказаны. В группе риска — дети и подростки до 18 лет, а также пожилые люди старше 60 лет. Не станут прививать беременных и кормящих женщин. Тем, у кого обнаружены инфекционные заболевания или случились обострения хронических болезней, вакцина не рекомендуется раньше, чем через пару недель после обострения.

Минздрав предупреждает граждан, что прививка от ковида может повлечь за собой проявления побочных эффектов: повышенную температуру, ломоту в теле, головную боль, озноб. На месте укола вероятны отеки и покраснение.

Внимательные жители Самары в соцсетях удивляются приведенной чиновниками арифметике.

«Менее трех тысяч доз привезли, а привить собираются 60% населения в миллионном городе. Смешно», — комментирует новость Анастасия Т.

«Коронавирус бьет в первую очередь по пожилым, но им почему-то делать прививку нельзя», — замечает Алексей Ф.

«Я работаю в школе учителем физики. Детей мы все равно практически не видим — средние и старшие классы учатся дистанционно. Я пока, пожалуй, воздержусь от вакцинации, даже если мне предложат сделать прививку. По крайней мере до тех пор, пока ее последствия не станут очевидными. Я не против вакцины как таковой, но любой опыт — знаю это как физик — требует многократного подтверждения практикой. Заодно и узнаем, действительно ли вакцинация будет добровольной или все-таки добровольно-принудительной», — заявляет Андрей Б., преподаватель одной из самарских школ.



Известно, что прививка от ковида проводится в два этапа: второй укол делается через три недели после первой. Все это время, а также еще три недели после повторной процедуры медики рекомендует воздерживаться от употребления алкоголя, но не запрещают выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь.