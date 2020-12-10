В Самаре родители требуют не допустить перевода школьников на «дистанционку»

Самара, 10 декабря. На очередном заседании оперативного штаба Самарской области выступил министр здравоохранения региона Армен Бенян. Он предложил перевести на дистанционное обучение всех самарских школьников поголовно.

В настоящее время в регионе действует дифференцированный режим. Ученики первых — пятых классов ходят в школу, дети постарше занимаются дистанционно. Старшеклассники, помимо этого, могут небольшими коллективами посещать очные консультации педагогов.

То есть новая мера, если она будет введена, коснется в первую очередь начальной школы и части среднего звена. Родители школьников в большинстве своем возмущены и атакуют твиттер губернатора с требованиями не допустить перевода на «дистанционку» тех, кто ходил школу. Более того, раздаются просьбы вернуть на очное обучение и старшеклассников, которым в конце учебного года сдавать ЕГЭ, а затем поступать в вузы.

Ситуацию в публичном пространстве прокомментировал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

«Учителя не заменит никто и никогда. Ни один искусственный интеллект, ни одна цифра, ноутбук или компьютер. Никто и никогда не заменит учителя, который стоит очно у доски. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, все дети непременно вернутся в школу», — заявил чиновник.

По его словам, до 20 декабря схема обучения останется прежней. А вот с 21-го числа возможны варианты. Либо оставить все как есть, либо отправить на удаленку всех школьников, либо досрочно начать зимние каникулы. Решение должен принять оперштаб Самарской области. Мнение жителей обещали учесть. Как и мнение Роспотребнадзора.

Данные о заболеваемости коронавирусом не выглядят обоснованием предлагаемой меры. Как раз среди младших школьников процент заболевших очень маленький — на 74 % ниже эпидемиологического порога. А вот превышение наблюдается как раз у подростков, которые в школу не ходят и сидят по домам.

Реакция самарцев в соцсетях почти единодушная: по их мнению, дистанционное образование не слишком помогает в борьбе с коронавирусом, зато порождает массу других проблем, которые касаются и здоровья школьников, и уровня их образованности.

«Если дети все время будут сидеть дома, то от иммунитета вообще ничего не останется. В конечном итоге мы получим больше проблем, чем было. Да и 11-классникам как ЕГЭ сдавать с такими «дистанционными» знаниями?», — задается вопросом Оксана Т.

«Пусть Армен Бенян тогда предоставит няню, чтобы с мелкими дома сидела, пока родители работают», — приводит свои доводы Тамара В.

«Хватит издеваться над детьми, дайте им нормально учиться! У детей и родителей после весны зрение и нервы еще долго будут восстанавливаться. Но после весенней дистанционки дети хотя бы на каникулы летние ушли. Сейчас они в школу выйдут после домашнего сидения и опять начнут все болеть. Или их до лета опять хотят по домам закрыть?», — размышляет Сергей П.

Есть, впрочем, и те, кто считает, что родители сами виноваты, если не привили своим детям способности учиться самостоятельно. Но во всех голосованиях на эту тему, размещенных на различных самарских порталах, противники дистанционного обучения побеждают в соотношении примерно 80 на 20.