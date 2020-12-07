В Самаре бизнес-леди из 700 килограмм говядины получила 10 тонн продукции на продажу

Самара, 7 декабря. Удивительную коммерческую деятельность отследила система «Меркурий», контролирующая производство и торговлю сельскохозяйственной продукцией. Согласно электронной отчетности, женщина - индивидуальный предприниматель Г.Т. закупала некоторое количество мяса, а затем отправляла в различные регионы мясные продукты, по объему превышающие закупку более чем в 10 раз!

Так, из 21 тонны субпродуктов на продажу ушло почти полторы сотни тонн. Закупленные полторы тонны жира превратились на выходе в 17 тонн. Из 700 кг говядины получилось более 10 тонн говяжьего тримминга.

Сотрудники Россельхознадзора захотели увидеть волшебство своими глазами, но их ждал по указанному в документах адресу еще один аттракцион иллюзий — на этот раз не с превращением, а с исчезновением. В производственном помещении не оказалось ни холодильных установок, ни мясоразделочного оборудования, ни складов готовой продукции, ни тем более самой предпринимательницы.

Московская, Воронежская, Пензенская области, Татарстан более не дождутся чудесных мясопродуктов от бизнес-леди из Самары - ее учетная запись в системе «Меркурий» аннулирована. Поиском предпринимательницы теперь займутся полиция и территориальные органы Россельхознадзора.

В ноябре по системе «Меркурий» удалось отследить еще одну фирму-фантом в Самаре, которой не оказалось по указанному в документах адресу, но с него тоннами отправлялись в другие регионы яичный меланж и сливочное масло.