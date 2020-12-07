В Самаре запретили новогодние корпоративы

Региональный оперативный штаб Самарской области вынес очередную порцию ограничений в связи с ухудшением ситуации по ковиду.

Так, лицам старше 65 лет нельзя посещать культурные и спортивные учреждения. При этом занятия спортом на свежем воздухе приветствуются.

Фудкортам торговых центров нужно спешно переоборудоваться таким образом, чтобы не было очередей у стоек заказа раздачи. Клиенты должны будут делать заказы, находясь за столиками и используя электронное меню.

Наконец, принято принципиальное решение о запрете проведения корпоративов, причем не только в кафе и ресторанах, но и на территории предприятий и учреждений. Соответствующее постановление губернатора должно появиться в ближайшее время.

Ранее региональные власти сообщили об отказе от проведения массовых народных гуляний во время новогодних праздников. При этом елки на площадях и праздничная иллюминация на улицах уже установлены «для создания праздничного настроения». В областном центре залито более 150 катков. Выходить на улицу для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом гражданам не возбраняется.

Новогодние праздники в детских садах и школах Самарской области, как уже сообщал ФАН, пройдут в ограниченном формате. По этому поводу 26-летний актер из Самары создал петицию с требованием вернуть Деда Мороза на детские утренники.

Алексей Б., руководитель отдела одной из самарских организаций, полагает, что в усеченном формате корпоративы все равно состоятся:

«У нас довольно большая организация, в штате более 100 человек. В прежние годы для корпоратива руководство фирмы снимало ресторан, пару раз мы даже выезжали на турбазу с ночевкой. Но празднование в таком масштабе все равно не проводится уже три года — по финансовым причинам, из-за кризиса упали прибыли и «свободных» денег на большие гулянки стало меньше. Корпоративы проводились внутри отделов прямо в офисе. Думаю, так будет и на этот раз — просто в один из предпраздничных дней все придут, как обычно, на рабочие места, но вместо работы будут есть фрукты и пить шампанское. Думаю, опасность распространения вируса от такого формата не увеличится».

Дмитрий Ф., таксист, расстроен предстоящим падением своих доходов, но в целом принятые меры поддерживает: