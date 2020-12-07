Жители Тольятти жалуются, что их травят выбросами с химпредприятий

Тольятти, 7 декабря. Накануне выходных над вторым по величине городом Самарской области — Тольятти — навис ядовитый туман. Жители города массово сообщали друг другу и в соцсетях о том, что едкий воздух вызывает слезы, першение в горле, кашель, тошноту, зуд и прочие аллергические реакции. По впечатлениям тольяттинцев, запах был сравним с «ароматами» от копченой колбасы и протухших яиц.

Так совпало, что удушающий смог накрыл Тольятти буквально через несколько часов после того как губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на прямой линии по ТВ сообщил, что предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышает нормы и экологическая ситуация под контролем.

Когда стало понятно, что ситуация «вышла из-под контроля», горожанам объяснили, что никаких выбросов нет, а туман — естественного происхождения.

«Из-за тумана запахи от выбросов могут чувствоваться острее. Этому способствуют и повышенная влажность, и низкая облачность. Дело в том, что капельки воды втягивают в себя вещества, которые находятся в атмосферном воздухе, и после — опускаются на город. Из-за этого кажется, что на город выбрасываются вредные вещества», — такое экспертное заключение дала руководитель Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории Надежда Карпасова.

Тольяттинский градоначальник Сергей Анташев сообщил, что в течение той самой «черной пятницы», 4 декабря, передвижная экологическая лаборатория сделала несколько замеров состояния воздуха в разных точках города и нигде не обнаружила превышения ПДК ядовитых элементов в воздухе.

Тем не менее в субботу и воскресенье мобильную лабораторию отправили на внеочередные дежурства, и в Центральном районе Тольятти было обнаружено превышение содержания фенола в 1,2 — 1,3 раза. А на вечер воскресенья и весь понедельник объявлен второй уровень НМУ (неблагоприятный метеорологических условий), при котором предприятия обязаны сократить выбросы.

В эти же выходные вдоль Южного шоссе, соединяющего Центральный и Автозаводский районы Тольятти, были замечены активисты-экологи с одиночными пикетами. Они требовали внеплановых проверок предприятий, загрязняющих окружающую среду.

Ольга Пшеничная, соорганизатор общественного движения «Тольятти, ДЫШИ!», в беседе с корреспондентом ФАН пояснила цель пикетов. По мнению активистки, необходимо проконтролировать, насколько предприятия, существующие в Тольятти с советских времен, исполняют новые требования законодательства в сфере экологии:

«Они должны провести инвентаризацию всех своих труб, из которых идет дым на город, всего очистительного, фильтрующего оборудования. Те фильтры и установки, которые уже устарели и не соответствуют новым требованиям, должны быть модернизированы или заменены. Но делают ли это на предприятиях? Росприродназдор проводит плановые проверки, но это максимум два раза в год, и то обнаруживаются нарушения. Вот только наказание за эти нарушения настолько мизерное, что предприятиям выгоднее заплатить штрафы, чем тратиться на модернизацию. А такого, чтобы Росприроднадзор провел внеплановую проверку по нашей жалобе, причем оперативно, когда последствия выбросов налицо, — такой практики, к сожалению, пока нет».

По мнению активистов, у местных властей недостаточно ресурсов для того, чтобы справиться с ситуацией. Проблема требует комплексного решения на уровне государства. Экологи считают, что необходимо приложить усилия для включения Тольятти в число участников федерального проекта «Чистый воздух».

«Тем городам, которые уже включены в проект, легче в том смысле, что это в основном поселения, связанные с тяжелой металлургией. Список веществ, которые выбрасывают в воздух эти предприятия, известен, понятно, на что делать пробы, какое содержание является критическим и т. д. В Тольятти много различных производств, они выделяют в атмосферу более сотни элементов. Причем в воздухе эти элементы еще и перемешиваются между собой. Те лаборатории, которые сейчас производят замеры, анализируют содержание немногим более двух десятков веществ. А в какой концентрации содержатся в воздухе остальные отравляющие вещества, какое они воздействие оказывают на окружающую среду и организмы людей?» — задается вопросом Ольга Пшеничная.

Несмотря на столь неблагоприятную экологическую ситуацию, в черте города продолжают открываться новые вредные производства. Буквально на прошлой неделе на тольяттинской площадке предприятия «Куйбышевазот» открылся завод по производству серной кислоты и улучшенного олеума.

Ситуацию в Самарской области прокомментировал для ФАН Михаил Гайдай, пресс-секретарь партии «Зеленая альтернатива»:

«Тольятти — промышленный город, и горожане жили по соседству с промпредприятиями не один десяток лет. Но ситуация с выбросами значительно ухудшилась в последние два-три года. Мы полагаем, что предприятия просто перестали закупать фильтры. Фильтрация выбросов — достаточно дорогое удовольствие и с точки зрения владельцев заводов экономически невыгодное. О горожанах, их здоровье в этой ситуации просто никто не думает».

По словам представителя политической партии, одной из мер может быть независимая экспертиза:

«Власти проводят показательные замеры и рапортуют о том, что все в порядке. Мы собираемся в ближайшие пару недель привлечь независимую мобильную лабораторию из другого региона и произвести альтернативные измерения. Именно в те часы, когда загрязнение воздуха очевидно, а не в те «окна», когда выбросы не производятся. И тогда, имея на руках объективные данные, мы уже сможем обращаться в контролирующие и надзорные органы».

В ближайшую среду в администрации городского округа Тольятти должна состояться пресс-конференция с участием представителей СМИ, общественного экологического совета при горадминистрации, профильных ведомств, привлеченных экспертов. На этом мероприятии обещано рассказать «всю правду» об источниках неприятных запахов и о том, какие меры предпринимаются властями.