В Самаре требуют вернуть «новогоднее чудо» детям

Самара, 7 декабря. На портале общественных инициатив change.org появилась петиция, озаглавленная «Возвращение Дедов Морозов в детские сады». В ней содержится просьба к администрации г.о. Самара и главе региона Дмитрию Азарову пересмотреть решение о запрете утренников с Дедом Морозом в детских садах.

«В такое тяжелое время новогоднее чудо просто необходимо, иначе никак! Дедушка Мороз с начала своего существования был символом Нового года, символом праздника, символом уверенности, что дальше все будет хорошо. И когда он исчезает, вместе с ним исчезает счастливый праздник», — говорится в петиции.

Автор инициативы — 26-летний Александр Артемьев, по образованию актер и театральный режиссер, уточнил для ФАН основную суть своего обращения:

«Поймите, речь не о том, чтобы у актеров, играющих Дедов Морозов, была возможность заработка. Я согласен играть и бесплатно. Главная мысль, которую я хочу донести, — нельзя лишать детей праздника, волшебства, веры в чудо. Я не любитель подобного рода обращений, далек от политики, но некоторые вещи, которые сейчас происходят, просто абсурдны. Чиновники, выпускающие запреты, не видят, что происходит, например, в общественном транспорте. Бабушки, которые ругаются в давке в автобусе, затем идут домой к своим внукам и не факт, что не приносят заразу после таких контактов. А потом эти дети идут в садик и общаются с другими детьми. И когда такое происходит повсеместно, считать опасным и запрещать присутствие на празднике Деда Мороза? Неужели это адекватный способ борьбы с распространением инфекции?»

Актер предлагает в петиции заменить запреты на разумные меры безопасности:

«Дедушка Мороз, хоть он и в зоне риска (ему же больше 200 лет), может пройти тест и подтвердить свое здоровое состояние».

Два года назад в Самаре уже были попытки запрета новогодних представлений в детских садах с участием приглашенных аниматоров. Тогда это объяснялось борьбой с коррупцией, а поводом послужило письмо в прокуратуру некоего военного пенсионера. В результате общественного резонанса негласный запрет был отменен. Нынешние ограничения уже носят нормативный характер, потому обязательны к исполнению.

Тамара Селькова, ведущий специалист департамента образования Администрации г.о. Самара, пояснила для ФАН, что присутствие Деда Мороза со Снегурочкой на утренниках в детских садах не запрещено. Вопрос только в том, кто имеет право наряжаться в сказочных героев.