Жители Самары жалуются на ухудшение самочувствия из-за «химии» на улицах

Самара, 4 декабря. Несмотря на сильные морозы в Самаре, где ночами и утром ниже 20 градусов, на дорогах в городе — грязевая каша. С гололедом коммунальщики борются, активно посыпая улицы химическими реагентами. По мнению горожан — слишком активно. Самарские соцсети усыпаны гневными комментариями.

«Машина, конечно, вся в грязи, но еще хуже, что эту же [ерунду] сыплют на тротуары. Обувь не отмывается, и у собаки лапы разъедает», — жалуется Дарья Б.

«У нашей собачки лапы все съело, лечим так каждый год», — вторит ей Ксения П.

«Им дешевле химией залить все, чем чистить снегоуборочной техникой», — предполагает Алексей П.

Некоторые горожане предпочитают писать не просто в соцсети, а в городские структуры. Местный житель Станислав Б. обратился в региональный Минтранс:

«Дороги в Самаре без меры поливают химическим реагентом, от которого раздражение дыхательных путей, кашель. Весь город от этого реагента грязный. Теперь эта грязь в магазинах, поликлиниках, в наших домах. Для машин не лучше, все стекла забрызганы, ухудшается обзор, что провоцирует опасное вождение. Дорожную разметку разъело».

Другой самарец подобную жалобу отправил в твиттер администрации города. Первый вице-мэр Владимир Василенко объяснил, что проблема — в незамерзшей Волге:

«Да, могу согласиться, сам испытываю неудобства. Но повторю еще раз, что безопасность на первом месте. Сегодня в 5 утра центр города был в инее, так как Волга не замерзла. Образовались накат и гололед. Поэтому пришлось обработать реагентами».

Как удалось выяснить ФАН, в последние несколько лет Самара, как и многие регионы России, для борьбы с гололедом закупает гранулированное средство «Бионорд». Споры о его безопасности ведутся 10 лет. Состав смеси очень приблизителен, как и пропорции входящих в ее состав элементов. Так, количество хлорида натрия (поваренной соли) в разных упаковках может колебаться от 15 до 80 процентов.

Именно соль, как уверяют производители, действительно может наносить вред коже обуви. Но в целом средство, по их словам, «наполовину съедобно».