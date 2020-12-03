Червей в водопроводной воде обнаружили жители Самарской области

Самара, 3 декабря. Жительница города Октябрьска Самарской области Екатерина П. мыла посуду, и из водопроводного крана к ней в тарелку «выплыл» червяк. Женщина запечатлела живность и выложила фото в соцсетях.

Как стало известно ФАН, в городском районе Костычи за несколько дней до этого отключали воду для ремонта запорной арматуры. До этого жители района часто жаловались на то, что из крана течет жидкость ржавого цвета.

«Вода стала чище, конечно. Напора нет совсем почти, еле бежит. Зато живность появилась», — с сарказмом написала в соцсети Екатерина и проиллюстрировала свои слова фотографией, а также видеороликом, на которых хорошо заметно извивающееся червеобразное существо.

Ролик с червяком стал достоянием местного телеканала. Мнения жителей области по поводу увиденного разделились.

«Задолбали уже фейки с червями и личинками! Придумайте уже что-то новое! То в конфетах червей найдут, то в суши, теперь вот в воде, — пишет Алексей К. — Почему же я нигде ничего не нахожу? Вроде на зрение не жалуюсь».

Скептически настроенный гражданин отмечает, что во всех подобных «свидетельствах» присутствует в кадре палец с одним и тем же крашеным ногтем.

«Почему фейки? В ж-д районе тоже есть, уж не первый год червей нахожу в аэраторе», — возражает ему Антон П.

«В этом году у всех проблемы были, даже лично у меня из крана текла ржавая коричневая вода. — сообщает Алена М. — Все списали на то, что весна, очистители плохо фильтруют, а сейчас осень — тоже все плохо».

«Видимо, где шел забор, воды уже недостаточно, отсюда и черви, и земля», — предполагает появление живности в кране Татьяна Ш.

В администрации городского округа Октябрьск не нашлось человека, готового дать официальный комментарий сложившейся ситуации. Поставляющее жителям воду МУП «Жилищное управление» имеет неработающий сайт и не отвечающий на звонки телефон. Последний протокол качества питьевой воды на сайте городской администрации датируется 2018 годом.

Главный специалист муниципальной экологической службы города оказалась в отъезде. А в отделе по работе с обращениями граждан отказались «просто так» сообщить, часто ли люди жалуются на качество питьевой воды, предложили составить официальный запрос.