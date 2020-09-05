Несущая стена многоэтажного дома обрушилась в Самаре

Самара, 5 сентября. Несущая стена обрушилась в одном из многоэтажных домов Самары. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о чрезвычайном происшествии в жилом доме на улице Галактионовской поступила спасателям в 13.35 (по московскому времени).

«Произошло обрушение несущей стены над входом в подвал. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, во время обрушения в доме находился один человек. Стена рухнула во двор дома, однако, к счастью, никто из прохожих не пострадал, передает НСН.

Для жильцов дома спасателями был организован пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что новый надземный пешеходный переход на 254-м километре трассы «Иртыш» рухнул. Причиной инцидента стал грузовой автомобиль, водитель которого нажал на кнопку подъема кузова, передает URA.RU.