Колокольцев наградил полицейских, спасших женщину от взрыва гранаты в Самаре

Москва, 31 июля. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении двух самарских правоохранителей, которые спасли женщину от взрыва гранаты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лейтенант Максим Пименов и прапорщик Анатолий Солдатов за отвагу и самоотверженность были награждены ведомственными медалями «За доблесть в службе».

Напомним, что в конце июля в одной из квартир жилого дома в Самаре произошел конфликт между супругами. На место происшествия прибыли правоохранители. Дверь в квартиру открыла потерпевшая. Когда сотрудники стали заходить, мужчина бросил в их сторону предмет, похожий на гранату.

Лейтенант Пименов втолкнул женщину в нишу стены коридора и закрыл ее собой, а прапорщик Солдатов быстро прикрыл железную дверь, чтобы минимизировать ущерб от разлетевшихся осколков. Полицейские получили ранения, но задержали злоумышленника.