Полицейских представили к награде за спасение женщины от взрыва гранаты

Самара, 31 июля. Полицейских, заслонивших собой женщину от осколков гранаты, представили к награде. Согласно приказу министра внутренних дел Владимира Колокольцева, лейтенанту Максиму Пименову и прапорщику Анатолию Солдатову вручат медали «За доблесть в службе».

Об этом сообщила Федеральному агентству новостей официальный представитель МВД России Ирина Волк. Приказ о награждении отважным полицейским объявили в больнице. При взрыве гранаты Пименов и Солдатов получили осколочные ранения.

«Максим Пименов и Анатолий Солдатов в сложившейся экстренной ситуации, рискуя собой, спасли жизни мирных граждан. Их действия являются примером мужества и самоотверженности при исполнении служебных обязанностей», — сообщила официальный представитель МВД РФ.

27 июля полицейский наряд прибыл по вызову в квартиру на улице Буянова. Позже выяснилось, что жертвой пьяного дебошира стала судья шестого кассационного суда Самары Елена Балакирева. Она собиралась развестись с мужем, с которым жила раздельно. В тот день он пришел к ней пьяным. По версии следствия, во время разговора супруги поссорились, и мужчина стал избивать жену. Полицейских вызвала соседка, услышавшая крики и шум.

Первым в квартиру зашел лейтенант Пименов. По его словам, в коридоре стояла женщина с тряпкой, вся голова у нее была в крови. Увидев наряд, она бросилась к полицейским. Рядом с ней стоял пьяный мужчина с гранатой в руке. Он выдернул чеку и бросил ее в сторону двери. Пименов среагировал мгновенно — он схватил женщину, потянул ее на себя и прикрыл от взрывной волны.

Солдатов успел прикрыть входную дверь, благодаря чему осколки не разлетелись на большое расстояние. От взрыва оба полицейских были ранены, но смогли скрутить злоумышленника, который пытался достать вторую гранату — более мощную Ф-1. По словам взрывотехников Росгвардии, прибывших на место позже, при ее взрыве никто из четырех участников происшествия не выжил бы.