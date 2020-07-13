Россиянке выставили счет за тепло на 30 миллиардов рублей

Самара, 13 июля. Жительница Самарской области по ошибке получила квитанцию за теплоснабжение на 30,4 миллиарда рублей.

Россиянка пожаловалась в соцсетях на несправедливость. Женщина не ожидала, что получит квитанцию с таким огромным долгом.

В Самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» пояснили, что компания такой счет не выставляла. Ошибка произошла по вине платежного сервиса «Квартплата 24».

Номер лицевого счета отображался в графе «сумма к оплате». Техническую ошибку уже устранили, добавили в «ЭнергосбыТ Плюс».

Аналогичный случай произошел в Самарской области в марте. Местной жительнице пришел счет на оплату ЖКУ в размере 12 млн рублей.