Подросток выпал из окна девятого этажа в Самаре

Самара, 14 июня. Тело 13-летнего мальчика нашли рядом с многоэтажным домом в Самаре. На нем были следы, которые характерны для падения с высоты.

По предварительным данным, подросток выпал из окна девятого этажа. Он получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Полиция проводит проверку инцидента, уточняются обстоятельства гибели ребенка. Тело погибшего направили в морг на проведение экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Москве погиб сын актрисы Юлии Дробот. Тело 15-летнего мальчика нашли на земле. Аналогичный инцидент произошел в Оренбургской области, где двухлетний мальчик разбился насмерть, случайно выпав из окна шестого этажа.