В сирийской провинции Хасака прошло российско-турецкое патрулирование

Дамаск 19 мая. Совместное патрулирование силами России и Турции было проведено в сирийской провинции Хасака, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Шейрек – Деллик – Тавтар – Дейла – Баркаври – Кутия – Кара-Мания – Кунейтра – Шейрек в провинции Хасеке», — заявил Журавлев.

Он добавил, что подразделения российской военной полиции продолжают патрулирования нескольких маршрутов в провинциях Алеппо и Хасака. По его словам, также поддерживается работа непрерывного канала связи для оперативного взаимодействия между российским ЦПВС и Турцией.

Напомним, в рамках меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией, который был подписан 22 октября прошлого года, между городами Тель-Абьяд и Рас Аль Айн провинции Хасака была сформирована буферная зона глубиной в 30 километров. Курдские боевики, прежде занимавшие этот район, были вынуждены отступить на юг, а их место заняли союзники Турции. Несмотря на это, на линии разграничения сил время от времени все еще наблюдаются вооруженные стычки.

Ранее ФАН сообщал, что российские военные в рамках расширения поддержки населения Сирии доставили гуманитарную помощь нуждающимся жителям северо-восточных провинций страны. Конвой добрался до города Камышлы вопреки противодействию американских военных, оккупировавших этот регион Сирии.