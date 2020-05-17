Азаров продлил режим самоизоляции в Самарской области до 25 мая

Самара, 17 мая. Правительство Самарской области продлило режим самоизоляции в регионе до 25 мая, сообщили в оперштабе.

Губернатор региона Дмитрий Азаров призвал жителей ответственно отнестись к карантинным мерам. Он попросил не устраивать массовых мероприятий. При этом разрешил посещать парки.

В Самарской области по-прежнему не работают кафе и рестораны, другие точки общественного питания. Закрыты крупные торговые центры и туристические базы.

Однако жителям разрешили выходить вдвоем на прогулку и пробежку. Эти послабления разрешаются людям, которые проживают вместе.

В области заработали небольшие непродовольственные магазины с условием, что в помещении будет не больше 1 покупателя на площади в 4 квадратных метра.

Ранее сообщалось, что в Казани в районе речного порта молодые люди устроили массовую вечеринку с громкой музыкой. Нарушения также были зафиксированы в Екатеринбурге, где молодежь в квартире проводила вечеринки.

В Крыму с 18 мая начнут штрафовать за отсутствие маски при выходе на улицу.