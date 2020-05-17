Коронавирус выявили у 65 жителей Самарской области за сутки

Самара, 17 мая. Еще 65 случаев коронавируса зафиксировали в Самарской области за сутки, сообщили в региональном оперштабе.

Чуть больше половину новых случаев зафиксировали в Самаре, коронавирус подтвердился также у 22 жителя Тольятти. Подавляющее большинство заболевших поступили с внебольничной пневмонией и симптомами ОРВИ.

Всего в регионе выявили 1437 случаев COVID-19, 295 человек полностью выздоровели.

Медики напоминают, что беременные женщины входят в группу риска по коронавирусу. Им нужно тщательно заботиться о своем здоровье. По словам академика РАН Марка Курцера, у всех норожденных берут мазок на ПЦР.

С начала эпидемии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом новорожденных, матери которых были инфицированы COVID-19. Врачи пока исследуют влияние вируса на развитие плода на стадии беременности женщины.

Специалисты также проверяют эффективность лечения плазмой крови, в которой находятся антитела к вирусу. Однако в случае с пациентами, находящимися на ИВЛ, этот метод не такой эффективный.