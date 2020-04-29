Масочный режим ввели в Самарской области

Самара, 29 апреля. Масочный режим вводится с 1 мая в Самарской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что данное решение было принято во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией по настоятельной рекомендации специалистов из Роспотребнадзора.

Уточняется, что жители региона будут обязаны надевать защитную маску при выходе из дома, носить ее на улице, в общественных местах, а также во время передвижения на общественном транспорте. Осуществлять контроль за соблюдением масочного режима будут полицейские и бойцы Росгвардии. Подчеркивается, что с 30 апреля все аптеки и торговые сети Самарской области будут обеспечены необходимым количеством одноразовых и многоразовых медицинских масок.

На сегодняшний день в регионе официально зарегистрированы 327 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, 33 человека успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений города, пятеро скончались.

Напомним, что с начала пандемии в РФ заразились опасной инфекцией 99399 человек в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов возросло до 10286.