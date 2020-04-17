Пациент с коронавирусом выздоровел в Самарской области

Самара, 17 апреля. Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровел в Самарской области. Житель Тольятти успешно поборол заболевание и был выписан из городской больницы №5. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

По имеющимся данным, мужчина заразился коронавирусной инфекцией во время поездки во Францию. Медики отметили, что болезнь протекала у пациента в легкой форме. В данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное. Повторные анализы на наличие инфекции дали отрицательный результат. При выписке из медучреждения ему дали все необходимые рекомендации о соблюдении мер безопасности, передает ТРК «ТЕРРА».

Отмечается, что за сутки коронавирус нашли у 13 жителей региона. Семеро новых инфицированных выявлены в Самаре, четверо в Тольятти и двое в Волжском районе. По словам специалистов, четыре человека заразились после контакта с ранее заболевшими, а у остальных инфекция была диагностирована во время обследования на ОРВИ.

На сегодняшний день в Самарской области официально зарегистрированы 63 случая заражения опасной коронавирусной инфекцией, 15 человек побороли заболевание и были выписаны из больниц, остальные пациенты продолжают находиться под наблюдением врачей.