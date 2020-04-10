Режим самоизоляции продлили в Самарской области на неделю

Самара, 10 апреля. Режим самоизоляции продлили в Самарской области до 19 апреля, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Режим самоизоляции для жителей Самарской области начал действовать с 31 марта, позже он был продлен до 12 апреля. Для жителей региона, которые старше 65 лет и имеют хронические заболевание, режим действует до 30 апреля.

«Продлеваем режим самоизоляции ещe на неделю», — написал Азаров на своей странице в Instagram.

Глава Самарской области заявил, что важно не допустить тяжелых последствий для экономики. В связи с этим было принято решение расширить список организаций, которые смогла начать работу со следующего понедельника, указал Азаров. В перечень вошли парикмахерские и салоны красоты.

Более того, по словам Азарова, с 13 апреля в особом режиме возобновляют работу МФЦ, также разрешение на осуществление своей деятельности получили официально зарегистрированные самозанятые граждане.

На территории Самарской области коронавирусная инфекция была выявлена у 20 граждан, из них 14 человек выздоровели. Шесть пациентов продолжают лечение в больнице.

По состоянию на 10 апреля, в России зарегистрировано свыше 11 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране от вируса скончались более 90 человек, указали «Известия».